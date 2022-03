HRW condenou pena de nove anos de prisão contra o opositor russo Alexei Navalny

FOTO DE ARCHIVO: El crítico del Kremlin Alexei Navalny participa en una concentración para conmemorar el quinto aniversario del asesinato del político opositor Boris Nemtsov y para protestar contra las enmiendas propuestas a la constitución del país, en Moscú, Rusia, 29 de febrero de 2020. REUTERS/Shamil Zhumatov

A ONG Human Rights Watch (HRW) condenou a pena de nove anos de prisão contra o opositor Alexei Navalny, que a Justiça russa considerou culpado de fraude e desprezo, e salientou que esta ação “reflete a intensificação” da repressão do Kremlin à dissidência e à liberdade de expressão.

“O último veredicto contra Navalni é outra zombaria da justiça”, disse o diretor da HRW Europa e Ásia Central, Hugh Williamson, que disse que busca “silenciar” o adversário e “servir de aviso à sociedade civil russa ou a qualquer pessoa que se atreva a se opor às políticas do Kremlin”.

A juíza Margarita Kotova, do tribunal de Lefortovo, em Moscou, indicou durante a leitura do veredicto que Navalny também terá que pagar uma multa de 1,2 milhão de rublos (cerca de US $11.600), de acordo com a agência de notícias russa Interfax.

A ONG explicou que, durante o julgamento, uma das testemunhas da acusação refutou abertamente sua declaração escrita anterior, dizendo que um investigador do Kremlin ameaçou processá-lo e o forçou a recitar o que apareceu nela.

Esta testemunha declarou perante o tribunal que Navalni havia agido legalmente e descreveu o julgamento como “absurdo”. No entanto, o veredicto omitiu qualquer menção a isso e, em vez disso, incluiu partes da declaração escrita desta testemunha. Além disso, a testemunha teve que fugir do país no dia seguinte por medo de represálias.

“As autoridades russas, desde então, trouxeram novas acusações criminais contra ele, aparentemente com o objetivo de garantir que ele permaneça preso por muitos anos e que não possa continuar a mobilizar a sociedade civil russa e denunciar a corrupção nos mais altos níveis de poder”, disse a organização.

Williamson salientou que “os casos contra Navalni fazem parte do quadro sombrio da repressão do Kremlin à sociedade civil russa e à dissidência pacífica”, especialmente no último mês e na sequência de protestos na Rússia contra a invasão da Ucrânia.

Nesse sentido, a ONG criticou a detenção de manifestantes e o pacote de leis que “criminalizam” “informações falsas” sobre as Forças Armadas russas, que “criminalizam o jornalismo de guerra independente”.

“Os poucos meios de comunicação russos independentes restantes tiveram que suspender seu trabalho ou se mudaram para fora da Rússia, ou foram fechados pelas autoridades. Autoridades russas bloquearam os sites da mídia russa e estrangeira independentes”, disse.

A ONG, que já citou quase 150 jornalistas que fugiram do país nas duas primeiras semanas da invasão, também se referiu ao discurso do presidente russo, Vladimir Putin, no qual ele usa terminologias como “traidores nacionais” ou “quinta coluna”, um conceito que “tem fortes associações históricas negativas”.

“O Kremlin parece determinado a desconectar a sociedade russa do mundo exterior, a fim de isolar os russos de eventos desconfortáveis, incluindo a invasão russa da Ucrânia”, disse Williamson, acrescentando que “não é surpresa que as autoridades russas estejam se esforçando para difamar e silenciar Navalny”.

(Com informações da Europa Press)

