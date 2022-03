Grupos armados bloqueiam a estrada de Cucuta para a costa caribenha desde quinta-feira

Desde quinta-feira da semana passada, na estrada que liga o Norte de Santander e a costa caribenha, os motoristas de transporte de carga tiveram que suportar o assédio de grupos armados ilegais que instalaram bloqueios de estradas na área e, sob ameaça, passam por seus tractomules para bloquear intermitentemente o veículo. corredor na altura do município de Sardinata.

O primeiro incidente foi relatado na quinta-feira da semana passada no mesmo Ministério da Defesa, onde indicaram que impediram uma ação subversiva que, aparentemente, foi realizada pelo PLA (Exército de Libertação Popular) naquela área.

“O Exército neutralizou a ação terrorista em Sardinata que membros, aparentemente da EPL, pretendiam realizar contra a comunidade e as tropas. A área estava protegida e as operações continuam a se desenvolver”, relataram por meio da conta oficial do Twitter.

Dois dias depois, através das redes sociais, alguns habitantes da área relataram novamente a presença de grupos armados que voltaram a bloquear a estrada com veículos de carga atravessados na mesma área de Santander.

E na tarde de terça-feira, um grupo armado não identificado cruzou tractomules na estrada, nos setores de La Chacona e La Avalancha, na Sardinata.

Na estação de rádio Caracol, eles consultaram os motoristas afetados que seguraram pistoleiros queimaram pneus e os ameaçaram de abandonar os carros.

Nessa estação também conversaram com o prefeito de Sardinata, Hermidez Moncada, onde indicaram que os bloqueios estavam se tornando constantes naquela área do Norte de Santander, que já está começando a afetar os produtores agrícolas para comercializar o que cultivam.

“Poderíamos dizer que nas últimas semanas estivemos sitiados, por assim dizer, porque essas pessoas fazem aparições esporádicas e há poucos dias o Exército descarregou um dos supostos subversivos no lugar da virgem, ele estava perfurando os pneus dos caminhões basculantes e pintava placas alusivas a um grupo armado, neste momento temos uma tensão muito grande por causa dessa situação”, disse.





Crise da educação no Norte de Santander

Enquanto isso, protestos foram relatados na região de Catatumbo por estudantes de escolas públicas pedindo mais professores para substituir aqueles que solicitaram suas transferências daquela área do país para o novo ano letivo.

“Por favor, preste atenção em nós. Já fizemos o devido procedimento, já enviamos cartas, eles nos colocaram na lista de espera, já colocamos tutelas e nada também. Temos o direito à educação, temos o direito aos professores”, disseram alguns estudantes durante os protestos ocorridos no início deste mês.

O Ministério da Educação do Norte de Santander confirmou que o número de professores desaparecidos no departamento é de 400, afetando mais de 160.000 alunos.

Existem várias razões pelas quais faltam tantos professores para atender às necessidades das crianças desse departamento, especialmente na região de Catatumbo, mas a principal delas seria a segurança.

Vários grupos armados organizados operam no Norte de Santander, um setor petrolífero adjacente à fronteira com a Venezuela: dissidentes das FARC, Eln, Clã do Golfo, EPL e outras organizações associadas ao contrabando e ao narcotráfico, que constituem um grave problema de segurança.





