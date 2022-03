Going for Mexico advertiu ação legal depois que Delfina Gomez cancelou a discussão sobre escolas de tempo integral

CIUDAD DE MÉXICO, 15FEBRERO2021.- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, encabezó la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Lo acompañaron Ricardo Sheffield Padilla, titular de Profeco, quien dio el quién es quien en los precios de la gasolina. También estuvieron presentes Esteban Moctezuma, quien deja la SEP para irse como embajador a Washington. Delfina Gómez fue ratificada por el ejecutivo como la titular de la Secretaría de Educación Pública. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Depois de saber da publicação de um acordo que elimina, em nível federal, o programa Escolas de Tempo Integral (PETC), a Coalizão Va pelo México na Câmara dos Deputados instou o chefe do Secretário de Educação Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, para se reunir com o Conselho de Coordenação Política (Jucopo) em San Lázaro.

E em 22 de março, a secretária cancelou a reunião com os membros da Jucopo, alegando que ela não tinha os elementos necessários para a reunião com os legisladores, então ela solicitou mais uma semana.

Diante disso, Luis Espinosa Cházaro, coordenador dos deputados do Partido da Revolução Democrática (PRD), disse que não há data específica em que o funcionário viria a se reunir com a câmara baixa e os legisladores da Comissão Especial, que foi formada para analisar o desaparecimento do programa School of Time Completo.

A secretária cancelou a reunião alegando que ela não tinha os elementos necessários para a reunião (EFE/Luis Ramírez)

O perredista alertou que se continuarem a adiar ou não comparecer à convocação, o assunto se encaminhará para a sessão plenária, a fim de tomar as decisões que correspondam constitucional e legalmente.

Portanto, ele disse que, caso o secretário não compareça à reunião, seu grupo parlamentar solicitará que ela compareça antes da sessão plenária de San Lazaro sobre este programa que beneficiou 3,6 milhões de meninas e meninos na educação básica.

O perredista alertou que, se a chamada continuar a ser adiada, o assunto se encaminhará para a sessão plenária (Foto: Armando Monroy/Cuartoscuro.com)

“Faço um apelo muito respeitoso ao secretário para atender a esse convite, para que, no menor tempo possível, as Escolas de Tempo Integral possam ser reintegrado ou substituído por um programa que beneficia quase 4 milhões de crianças”, disse.

O legislador acrescentou que é importante que o comparecimento do secretário não seja mais adiado, uma vez que garantiu que “há um grande descontentamento social” por parte dos pais em relação ao cancelamento do programa. “Queríamos evitar que isso se politizasse porque o que queremos é que as crianças se beneficiem”, disse.

Espinosa Cházaro falou sobre seu encontro em San Lazaro com a secretária Delfina Gómez (Foto: María Martínez/Cuartoscuro.com)

Deve-se lembrar que em 15 de março, Espinosa Cházaro falou sobre o encontro em San Lazaro que eles tiveram com Secretária Delfina Gomez.

Em coletiva de imprensa, a coordenadora do PRD indicou que a proposta para que a Ministra da Educação comparecesse e explicasse o desaparecimento do programa foi feita por sua bancada, e teve a aprovação de Morena e de todos os partidos políticos.

Na reunião, marcada para 22 de março na Câmara dos Deputados, ele seria questionado sobre o destino das 3,6 milhões de crianças e adolescentes que se beneficiaram do programa.

“Vamos questionar por que um programa que estava crescendo e que era bem qualificado, com um padrão, com transparência, com resultados, vai desaparecer, e vamos perguntar onde estava eles vão alocar os recursos, eles dizem que não sabem, o problema que no orçamento para 2022 foi rotulado como um importante recurso para Escolas de Tempo Integral, e sabemos que, com a formação que ela tem em Texcoco, a secretária Delfina Gómez não tem a melhor reputação de gerenciar recursos”, disse Espinosa Chazaro.

