“Gang of phonies”: Noroña desqualificou o apoio de Calderón para parar o trem maia

O deputado federal pelo Partido Trabalhista (PT), Gerardo Fernández Noroña, questionou o apoio que o ex-presidente do México, Felipe Calderón Hinojosa, oferecido aos personagens da guilda artística que se lançaram contra a construção de Seção 5 do trem maia.

Através de suas redes sociais, o petista chamou Calderón e os artistas de “uma gangue de falsos”, pois, em sua opinião, nunca se importaram com os danos ao meio ambiente que poderiam ser causados pela construção do Aeroporto Internacional do Novo México (NAIM) na área do Lago Texcoco.

“Felicidades! Ay #TomandanteBorolas alias @FelipeCalderon, eles deram um demônio sobre pássaros e natureza com o aeroporto no Lago Texcoco. Eles são uma gangue de falsos”, escreveu na tarde desta quarta-feira, 23 de março.

Vale lembrar que, uma vez que assumiu o cargo de presidente do México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cancelou a construção do aeroporto de Texcoco que começou no mandato de seis anos de Enrique Peña Nieto e propôs, em vez disso, a construção do Aeroporto Internacional Felipe Angeles ( AIFA), que foi inaugurada em 21 de março.

O petista respondeu a Calderón com o apelido de #TomandanteBorolas (Foto: Twitter/ @fernandeznorona)

Como parte do Dia Mundial da Água, diferentes artistas e ativistas rejeitaram a construção de um dos megaprojetos mais ambiciosos do governo López Obrador por meio da campanha. Salve-me do trem.

Foi através de uma série de vídeos nas redes sociais que esses personagens problematizaram os efeitos que a construção da Seção 5 supostamente trará consigo porque, segundo eles, destruirá o sistema fluvial subterrâneo e com ele a flora e a fauna da região.

Diante de tais mensagens, Calderón Hinojosa descreveu a decisão dos artistas de levantar suas vozes em favor de “salvar” a selva e os ecossistemas mexicanos como bons.

Celebridades lançaram vídeos contra o trem maia (Fotos: captura de tela/YouTube)

Esta não é a primeira vez que Calderón pede que o projeto da Quarta Transformação seja interrompido, pois em 8 de março ele compartilhou um vídeo pedindo ao Governo do México que cancele a construção, porque ele considera isso “ danos terríveis” ao ecossistema do país.

Na ocasião, o político de Michoacán divulgou a gravação feita por dois ativistas mexicanos na qual denunciavam os danos ambientais causados pela construção de um dos megaprojetos emblemáticos da administração federal.

Em resposta, Calderón Hinojosa exigiu que o governo reconsiderasse e parasse o “desastre ambiental” na selva maia e no sistema cenote em Chiapas, Quintana Roo, Campeche e Tabasco, entidades por onde passarão os meios de transporte.

“O que foi relatado neste vídeo é terrível! O governo deve reconsiderar e parar esse desastre ambiental irreparável na selva maia e no sistema Cenote. Um dano ao México e à humanidade”, escreveu em espanhol e inglês no Twitter.

No entanto, Fernández Noroña não foi o único a reagir a tal campanha, como o presidente mexicano também o fez durante a conferência da manhã que ofereceu nesta quarta-feira do Palácio Nacional, onde descreveu os participantes como “ fifis”.

Quando questionado sobre personalidades que se manifestaram contra o Trem Maia e que antes se consideravam partidários esquerdistas, como Rubén Abarrán (vocalista da banda Café Tacvba), o presidente negou veementemente que isso fosse verdade e argumentou que “nunca buscaram transformação de o país”.

