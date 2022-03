FundÉurae: Dia Mundial da Meteorologia: chaves para uma boa escrita

Madrid, 23 Mar (EFE). Por ocasião da celebração do Dia Meteorológico Mundial, sob o lema “Alerta precoce e ação precoce”, a Fundação para o Espanhol Urgente (FundÉUrae), promovida pela Agência EFE e pela SAR, oferece algumas recomendações sobre questões relacionadas que podem levantar questões. 1. “Organização Meteorológica Mundial (OMM)” O nome espanhol da instituição organizadora é, como aparece em seus próprios documentos, “Organização Meteorológica Mundial”, não “Organização Meteorológica Mundial”, e sua sigla é “OMM”. 2. “Dia Meteorológico Mundial”, com maiúsculas iniciaisO nome do dia é escrito com maiúsculas iniciais em todas as suas palavras: “Dia Meteorológico Mundial”. 3. “Meteorologia”, não “meteorologia” “meteorologia” é a 'ciência que lida com meteoros, ou seja, fenômenos atmosféricos', então a forma 'meteorologia' não está correta. 4. “Tempo” e “climatologia” não são sinônimosO estado atmosférico é chamado de “clima”, enquanto “climatologia” é a 'ciência que estuda e classifica os climas, ou seja, os tipos de clima usuais em diferentes lugares'; portanto, o apropriado é “A estação de esqui permanece fechada devido ao mau tempo” e não “A estação de esqui permanece fechada devido a condições climáticas adversas”. 5. “Hidrológico”, “hidrológico” e “hidráulico” “Hidrológico” refere-se às propriedades da água e sua distribuição natural na Terra (“ciclo hidrológico”); “água”, ao que está relacionado à água (“recursos hídricos”) e “hidráulico”, ao estudo do equilíbrio e movimento da água, bem como à engenharia de seu armazenamento e condução (“bomba”) hidráulica”). 6. Usos de “precipitação” Chuva e neve não “precipitam” ou “correm”, mas caem; além disso, “precipitar”, ao contrário de “chuva” ou “neve”, não é um verbo impessoal, então o apropriado é dizer “hoje haverá chuva (ou chuva, neve...) em todo o país” e não “hoje vai correr em todo o país” e não “hoje vai correr por todo o país”. 7. “Chuva forte a muito forte” Ao expressar uma gama de intensidades de chuva com a correlação “de... a...”, é apropriado manter ambas as preposições: “Recomenda-se que a população tome precauções contra chuvas fortes a muito fortes”, em vez de “... em chuva forte a muito forte”. 8. “Registrar”, em vez de “coletar”, para a chuva Nenhum dos significados de “coletar” no dicionário acadêmico - que geralmente envolvem, acima de tudo, as idéias de armazenamento, armazenamento, coleta e proteção - se aplica à indicação da quantidade de água que caiu, uma vez que normalmente corre ou se infiltra no chão. É provável que, ao usar esse verbo, você esteja pensando em pluviômetros, ou seja, dispositivos que coletam uma pequena parte da chuva para medição. No entanto, embora essa transferência de significado seja permitida, sua aplicação para relatar a chuva caída ainda é uma imprecisão, por isso é recomendável não abusar do verbo “coletar” em vez de outros como “registrar”. 9. “Litros por metro quadrado”, não “por metro quadrado” A unidade apropriada para medir a quantidade de chuva caída em um determinado ponto é “litros por metro quadrado”, com a segunda parte do singular, não “litros por metro quadrado”. A FundÉurae (www.fundeu.es), promovida pela Agência EFE e pela Real Academia Espanhola (RAE), tem como principal objetivo o uso adequado do espanhol na mídia. feu/cc