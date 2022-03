Falha impede que novas estrelas do TikTok carreguem seu conteúdo

(Bloomberg) - Muitas das estrelas em ascensão do TikTok que recentemente se qualificaram para o fundo receber pagamento em troca de seus vídeos virais foram deixadas de fora do sistema de registro, causando frustração e indignação pública entre alguns dos criadores mais dedicados do aplicativo.

plataforma de vídeo da Bytedance Ltd oferece um incentivo para que as pessoas publiquem vídeos virais com um histórico que compensa criadores com grandes audiências. No entanto, nas últimas semanas, uma falha no processo de registro impediu que algumas contas elegíveis se registrassem.

Matt Mooney disse que, em sua tentativa de aumentar sua conta e se juntar ao fundo maker, ele estava fazendo três postagens por dia. Desde sua classificação na semana passada, ele estima que tenha verificado se a falha foi corrigida 20 vezes por dia.

“Quando finalmente alcancei 10.000 seguidores, fiquei muito feliz. Então, depois de aprender sobre essa falha, o sentimento foi decepção”, disse Mooney. “Agora, toda vez que eu publico, tudo o que penso é o quanto eu teria conseguido no fundo do criador.”

Dezenas de usuários no TikTok, Twitter e o fórum TikTokHelp do Reddit contam uma história semelhante de um bug que impede os usuários de ingressar no fundo, com postagens que datam de 25 de fevereiro.

“Estamos cientes de um problema que está afetando o fluxo de registro para o Creator Fund e estamos trabalhando ativamente em uma solução que deve estar disponível nos próximos dias”, disse o TikTok em comunicado. “Continuamos ouvindo e buscando feedback de nossa comunidade de criadores e evoluindo nossos recursos para melhorar sua experiência no programa.”

Para serem pagos por seus vídeos, os criadores devem ter 10.000 seguidores, 100.000 visualizações acumuladas nos últimos 30 dias e ter mais de 18 anos de idade. Todos os dias, o TikTok divide parte do fundo entre os membros elegíveis, em vez de compartilhar uma porcentagem consistente da receita de publicidade, como o YouTube do Google. Os valores de pagamento são baseados em fatores como visualizações, comprometimento e adesão às regras de conteúdo.

