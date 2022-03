Eriksen, recuperado da covid-19, pode regressar à Dinamarca no sábado

Recuperado da covid-19, Christian Eriksen poderá voltar aos treinos na quinta-feira com a Dinamarca e poderá assinar o seu grande regresso com a camisola da Dinamarca no sábado, anunciou o técnico Kasper Hjulmand na quarta-feira.

Nove meses após sua parada cardíaca no meio do Campeonato Europeu, que exigiu a introdução de um regulador cardíaco, Eriksen foi convocado na semana passada para dois amistosos, sábado contra a Holanda, e terça-feira contra a Sérvia, em Copenhague.

Um teste positivo para covid ameaçou atrasar seu retorno.

“Provavelmente, vou começar como substituto contra a Holanda e depois veremos como vai em Amsterdã. Mas ele estará 100% disponível para voltar para casa” contra a Sérvia, disse Kasper Hjulmand durante uma conferência de imprensa com a mídia dinamarquesa.

Eriksen, que atualmente joga pelo inglês Brentford na Premier League, vai se juntar à seleção dinamarquesa, atualmente concentrada na Espanha, na quarta-feira, e poderá treinar na quinta-feira, confirmou a federação à AFP.

“Precisamos conversar sobre o que ele tem sido capaz de fazer com Brentford, onde começou a treinar novamente no domingo. Antes disso, ele perdeu o treinamento por quatro dias. Então, vamos ver o que ele foi capaz de fazer”, disse Hjulmand.

O jogador dinamarquês de 30 anos vive com um desfibrilador interno desde o acidente cardíaco ocorrido em 12 de junho contra a Finlândia, no Campeonato Europeu.

Naquele dia, ele ficou inconsciente na grama por longos minutos, com os olhos chocados de seus companheiros de equipe, do estádio e de milhões de espectadores, antes de recuperar a consciência após um resgate de emergência.

Eriksen (109 partidas pela seleção, 36 gols) retorna à equipe dinamarquesa, que brilhou em sua homenagem durante o Campeonato Europeu (eliminado nas semifinais) e se classificou para a Copa do Mundo de 2022, que acontecerá no Qatar no final do ano.

mapa-cbw/barragem/dr