Eduardo Yáñez disse ter sido vítima de abuso: “Em inúmeras ocasiões”

Eduardo Yáñez se juntou à lista de celebridades que de alguma forma expressaram sua opinião sobre o caso de Sasha Sokol e Luis de Llano, porque nesta ocasião o popular ator de novela deu seu ponto de vista sobre as alegações de abuso que foram apresentadas no show business mexicano, embora ele não tenha limitado o assunto apenas a figuras porque para ele é algo que pode ser apresentado em todas as esferas sociais, independentemente do sexo.

O protagonista da Televisa não se calou e antes de mencionar que pensou no assunto que gerou grande polêmica no público mexicano, Yáñez confessou que ele também foi vítima de abuso em “inúmeras ocasiões”, mas não estava interessado em mencionar mais nada sobre isso já que quando ele está, não há mais muito sentido, assim como ele não gostaria que muitas pessoas fora de sua vida descobrissem algo, então sem motivo ele falaria.

“Em inúmeras ocasiões, isso é [...] Nos meus casos... Não estou interessado em contar às pessoas meus pediatras, eu mesmo os resolvo”, comentou o ator antes da manhã TV Azteca, Venga La Alegría, diante da onda gerada que foi aplaudida por atores e atrizes veteranos que estão felizes que o abuso e os maus-tratos sejam finalmente expostos.

O ator garantiu que não falará mais sobre isso Foto: Instagram/ @eduardoyanezofc

O ator de melodramas como True Loves, Wild Heart e Amores Con Trampa garantiu que esse tipo de prática lamentável não ocorre apenas em emissoras de televisão, emissoras, jornais ou mídia em geral, já que principalmente as mulheres de qualquer comércio sempre enfrentam situações como essa, para as quais, embora os homens também possam sofrer com isso, ele gosta principalmente para eles que a sociedade mexicana está “acordando” e rompendo com essas cadeias de ações negativas.

“Eu não digo que só no mundo da arte ou do entretenimento é o único que está exposto a isso. Existe em hospitais, bancos, indústrias, fábricas onde mulheres, jovens ou homens são isca para outras pessoas que se dedicam a assediar e abusar dos outros, não é algo exclusivo para nós”, acrescentou.

Caso Sasha Sokol x Luis de Llano continua gerando polêmica Foto: Arquivo

Para Eduardo Yáñez, a abertura social gerada nos últimos anos graças a grandes movimentos sociais liderados por grandes mulheres - como o feminismo - ou mesmo algumas minorias que mostram cada vez mais que são tudo menos uma minoria - como a comunidade LGBT+ - permitiram que os artistas expressassem tudo tipos de abusos como aconteceu desde que Sasha Sokol denunciou publicamente Luis de Llano.

“A abertura que existe para todos os tipos de tópicos faz com que muitos colegas e colegas se atrevam a falar sobre coisas que experimentaram no passado ou abusos que experimentaram no passado e onde naquele passado não era tanto quanto dizer isso”, disse ela antes da sentença: “Para o abusivo que é ferrado e os abusados que esperançosamente encontrarão descanso em sua mente, no sentido de que a justiça foi feita”, concluiu.

É assim que o ator ficará em seu filme (Foto: Instagram/ @eduardonanezofc)

O ator interpretará uma mulher no filme intitulado The Uncle, que é lançado em 25 de março de 2022 pela Primevideo. Nele, Eduardo Yáñez compartilhará créditos com José Eduardo Derbez e Ariadne Díaz. Embora tenha garantido que fará tudo da maneira mais respeitosa, se foi um grande desafio em sua carreira profissional:

“Tendo aceitado o personagem, aceitei que tinha que me transformar, isso é mentalmente. Coloque roupas, peruca, maquiagem, saltos”, revelou à emissora de televisão mexicana Sale El Sol.

