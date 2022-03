Depois de apoiar a recontagem, o presidente Iván Duque diz que é sensato não fazê-lo

As dúvidas de diferentes partidos em relação aos resultados das eleições foram tratadas através da Comissão Nacional de Garantias, na qual o registrador Alexander Vega finalmente se retirou da apresentação do pedido de contagem de votos. Embora Ivan Duque o tenha endossado e seu partido Centro Democrático tenha permanecido firme na recontagem dos votos do Senado; após a decisão, o presidente chamou os resultados de “sensatos”.

“Ontem tivemos uma demonstração de sabedoria, onde todos pessoalmente, no âmbito do quadro institucional, puderam apresentar seus pontos de vista, e foi forjado um consenso de que poderia culminar permitindo o processo de contestação, que corresponde por lei, e os processos de escrutínio departamental e depois, claro, a revisão final pelo Conselho Nacional Eleitoral. Tudo isso é uma mensagem de que este é o quadro institucional onde isso deve ser processado e resolvido”, disse o presidente em entrevista à mídia Oye Cali.

Foi no meio da Comissão que o escrivão alegou finalmente que o tinha apresentado para criar confiança, mas se a maioria não o apoiar, será aceite. “Não me sinto derrotado, me sinto um vencedor, que a maioria dos partidos não aceita meu pedido porque o ponto de honra é consenso e se esse pedido serviu para gerar consenso, é satisfatório para o processo eleitoral”, disse.

No entanto, o pedido de recontagem dos votos após a contagem permanece em vigor no Centro Democrático, o partido no poder. Segundo Nubia Stella Martínez, a diretora, como explicou na Comissão, eles têm mais de 1.100 denúncias de votos não registrados e concordam com as outras coletividades que houve erros e não há confiança no processo eleitoral.

Hollman Ibáñez Parra, representante legal do CD, disse que, com base no parágrafo 7 da constituição política e porque as comissões de contagem já estão fechadas, disse ele, solicitam uma recontagem geral de cada uma das tabelas. Somente a Salvação Nacional apoiou essa possibilidade.

Embora a CNE fosse considerar o pedido, os especialistas argumentam que não há base legal para a realização da recontagem geral. Além disso, representantes das outras partes que não apoiam a proposta argumentaram que os desafios devem ser usados se surgirem irregularidades, mas não esse número atípico.

O presidente Iván Duque, em diálogo com Oye Cali, garantiu que, como governo, apoiam a institucionalidade e acompanharam a CNE e o registrador anterior e atual, respeitando a independência dos poderes. No entanto, no dia anterior, ele havia apoiado o pedido de recontagem.

“Face à Comissão de Garantias Eleitorais que se realizará amanhã e de forma a dar confiança aos cidadãos na transparência do processo eleitoral, é aconselhável ponderar, por parte da CNE, avançar com uma recontagem geral na eleição para o senado”, disse.

Recontagem do presidente Ivan Duque

No entanto, congratulou-se com o resultado da comissão. “Convocamos a comissão de garantias eleitorais para que ela estivesse justamente lá nas instituições e não nas redes onde isso pudesse ser abordado com debate sensato. Obviamente, foi uma boa oportunidade para que tudo fosse colocado sobre a mesa, para colocar sobre a mesa aqueles que estavam pedindo uma recontagem, para colocar sobre a mesa a resposta das instituições ao que aconteceu e, acima de tudo, que também poderia ser assegurado que o processo de contagem de acordo com a lei é levado fora com todas as garantias.”, disse ele à estação de rádio Oye Cali.

O presidente disse que é preciso “restabelecer a confiança de todos neste processo”, pelo que espera que a contagem seja concluída no Conselho Nacional Eleitoral para “fazer o balanço final e dizer exatamente qual é a nova composição do Congresso da República e nessa base — esclarecendo todas as dúvidas — podemos continuar no processo de uma eleição presidencial em que não haja dúvidas sobre a adequação e capacidade do sistema eleitoral”, disse.

O juiz da CNE Pedro Felipe Gutiérrez garantiu que não há clareza sobre quanto tempo o processo vai demorar, mas esclareceu que normalmente leva até alguns dias antes da posse dos congressistas em 20 de julho.

CONTINUE LENDO: