Déficit comercial salvadorenho aumenta 55,5% em 2022, de acordo com o Banco Central

San Salvador, 22 Mar O déficit comercial de El Salvador aumentou 55,5% nos primeiros dois meses de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021, atingindo US $1,571 milhão, de acordo com dados do Banco da Reserva Central (BCR) consultados na terça-feira pela Efe. O déficit comercial acumulado entre janeiro e fevereiro de 2021 foi de US $1.010,3 milhões, uma diferença de 560,7 milhões, equivalente a um aumento de 55,5 por cento. Este valor acumulado do déficit comercial é o maior registrado pelo BCR desde 1994 em janeiro e fevereiro de cada ano. De acordo com o banco de dados de comércio exterior do BCR, as exportações acumularam $1.177,8 milhões entre janeiro e fevereiro de 2022, enquanto as importações atingiram $2.748,8 milhões, deixando o déficit de $1,571 milhão. Somente em fevereiro passado, El Salvador exportou $614 milhões e importou $1.359,2 milhões. O presidente salvadorenho Nayib Bukele destacou em seu Twitter que, com as vendas de bens e serviços registradas em fevereiro passado, este "se torna o mês com mais exportações em nossa história". Ele acrescentou que as exportações nos dois primeiros meses de 2022 "cresceram 14,3% em relação a 2021 (ano em que nosso PIB cresceu 10,3%)". Para o presidente salvadorenho, isso "prevê um forte crescimento econômico também este ano". REMESSAS SOBEM MAIS DE 10% Os dados do BCR também indicam que as remessas familiares aumentaram 10,31% nos dois primeiros meses de 2022, passando de 1.020,24 milhões de dólares em 2021 para 1.125,38 milhões de dólares hoje. Essas moedas, principalmente dos Estados Unidos, são um dos pilares da economia salvadorenha e em 2018 representavam 20,7% do produto interno bruto salvadorenho. Só em fevereiro, El Salvador recebeu 572,64 milhões de dólares, 13,26% acima dos 505,6 milhões computados no mesmo mês em 2021.