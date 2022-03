De Tomás sonha com a Copa do Mundo: “Seria a maior conquista da minha carreira”

Las Rozas (Madri), 23 Mar Raúl de Tomás, atacante internacional do Espanyol, tem um desafio, conquistando um lugar entre os escolhidos que representarão a seleção espanhola na Copa do Mundo do Qatar que será realizada em novembro próximo, que ele garantiu que seria “a maior conquista” de sua carreira. “Estar em uma Copa do Mundo seria a maior conquista para mim na minha carreira esportiva e na minha vida pessoal. Caso isso não aconteça, estarei apoiando e incentivando a seleção nacional como sempre fiz”, disse em entrevista ao 'The Sports Club'. De Tomás reconhece que jogar em um clube como o Espanyol pode prejudicá-lo para ganhar o lugar. “De certa forma, pode doer, porque no final as equipes líderes têm mais competições, mais partidas e mais oportunidades de marcar. Sim, pode influenciar, mas tenho que me adaptar ao que tenho e foi assim que consegui estar na seleção nacional com o Espanyol”. Após sua primeira experiência como internacional absoluto, o atacante agradece ao técnico Luis Enrique Martínez e “a toda a sua equipe técnica”, pela confiança em uma segunda chamada em que tentará marcar seus primeiros gols nos amistosos contra a Albânia e a Islândia. Na verdade, o primeiro dos jogos é disputado em Barcelona, no estádio Espanyol, onde Raúl de Tomás se orgulha de liderar o projeto do clube. “Sou um vencedor, gosto de grandes desafios e é um privilégio para mim ser um ícone neste clube. Meu objetivo é melhorar todos os dias e ajudar o clube a crescer para o futuro.” Antes de alcançar os melhores momentos de sua carreira, De Tomás teve que superar outros dos quais ele não tem uma boa memória. “O meu pior momento foi no Benfica, foram seis meses muito intensos na negativa. E meu melhor momento são vários, quando eu estava no Rayo Vallecano, na academia do Real Madrid, agora no Espanyol. Eu vou ficar com o presente.” O atacante revelou dois treinos que o ajudaram a melhorar como profissional. “O boxe dá a você coisas diferentes do que a meditação dá a você. Com o boxe eu tenho essa liberação para que eu possa deixar de lado a tensão que você pode ter do dia a dia e a meditação te acalma totalmente e também serve para pausar o estresse que todos nós temos em nossas cabeças”. CHEFE mm/ea