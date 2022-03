COVID-19 no México: as mulheres tiveram mais impactos econômicos e trabalhistas do que os homens

16/09/2020 Latinoamérica.- La Cepal propone un ingreso de emergencia para 14 millones de mujeres latinoamericanas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas ha propuesto la creación de un ingreso básico de emergencia para las 14 millones de mujeres que perdieron su empleo en 2020 a causa de la pandemia. POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL CARLOS TISCHLER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

No México, o impacto da pandemia de COVID-19 não foi o mesmo em mulheres e homens.

Para tornar essas diferenças visíveis, o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi) realizou um estudo de perspectiva de gênero de seus vários programas de informação, destacando como a pandemia afetou mulheres e homens em 5 áreas específicas: ocupação e emprego, renda e despesas, trabalho não remunerado e educação, saúde, bem como segurança e violência.

Inegi destacou que a pandemia levou a uma diminuição das atividades econômicas, causando, tanto em mulheres quanto em homens, uma diminuição no mercado de trabalho, perda de emprego e queda na renda econômica.

Foto: EFE/EPA/MARTIN DIVISEK/ Arquivo

No entanto, a recuperação ocorreu de forma diferenciada, o que poderia ser devido a vários fatores; por exemplo, a suspensão de atividades impactou setores nos quais as mulheres estão mais envolvidas e cuja reabertura tem sido mais lenta, como o setor de serviços.

O Instituto Nacional de Estatística e Geografia explicou que a participação de mulheres com 15 anos ou mais no mercado de trabalho foi afetada pela suspensão de atividades não essenciais.

“Embora, desde antes da pandemia, já houvesse uma diferença marcante na participação de mulheres e homens, como consequência imediata dessa contingência de saúde, houve um aumento de 2,7 milhões de mulheres na População Não Economicamente Ativa (PNEA), ou seja, que não realizavam atividades econômicas atividades e não buscou trabalho, dos quais 2,4 milhões vieram da População Economicamente Ativa (EAP), que ou estavam empregados ou desempregados (em busca de emprego) “, disse.

Ela especificou que, embora as mulheres dentro do PNEA tenham diminuído com a abertura gradual da economia, o nível antes da emergência sanitária ainda não se recuperou.

Ele destacou que no quarto trimestre de 2021 (outubro-dezembro), o número de mulheres na População Não Economicamente Ativa foi de 28.738.387 pessoas. Enquanto aqueles dentro da População Economicamente Ativa foram 23 milhões 206 mil 103 mulheres; ou seja, há mais mulheres que não têm emprego do que aquelas que têm.

Foto: EFE/Rodrigo Sura/Arquivo

Em relação aos estados do país onde mais empregos foram perdidos para mulheres no início da pandemia são: Tabasco, Baja California Sur, Sonora e Cidade do México.

O estudo destaca que a redução das atividades econômicas, devido à crise causada pela pandemia do COVID-19, afetou principalmente os trabalhadores informais, pois perdem seus meios de subsistência quase imediatamente e saem do mercado de trabalho.

Antes da pandemia, no primeiro trimestre de 2020, a Taxa de Informalidade do Trabalho 1 (TIL 1) para mulheres era de 56,7%, em contraste, os homens situavam-se em 55,3%. No final do segundo trimestre de 2020, o TIL apresentou uma queda de 7,1 pontos percentuais, representando 3,5 milhões de mulheres.

A reabertura gradual das atividades permitiu a recuperação de empregos perdidos. No entanto, a taxa de desemprego das mulheres continua em um nível mais alto do que o observado antes da emergência de saúde causada pelo vírus SARS CoV-2.

No quarto trimestre de 2021, 4 em cada 100 mulheres economicamente ativas estavam desempregadas, o que significa quase 108 mil mulheres a mais nessa condição do que nos níveis pré-pandêmicos.

Em relação ao impacto na renda do emprego das mulheres empregadas, Inegi destacou que as medidas de bloqueio representaram um grande golpe para a economia familiar no México. Em particular, a renda das mulheres foi afetada durante os meses de abril a julho de 2020 devido à redução das atividades econômicas.

Antes da pandemia, no primeiro trimestre de 2020, a Taxa de Informalidade do Trabalho 1 (TIL 1) para mulheres era de 56,7%, em contraste, os homens situavam-se em 55,3%. (Gráfico: Inegi)

Inegi destacou que, em abril de 2020, cinco em cada 10 mulheres empregadas diminuíram sua renda de emprego; enquanto em julho de 2020, 4 em cada 10 mulheres continuaram a diminuir sua renda.

No primeiro trimestre de 2020, mulheres e homens aumentaram sua renda em comparação com 2018. No entanto, o declínio da atividade econômica resultante da pandemia fez com que sua renda média mensal para 2020 diminuísse.

Em 2020, as mulheres tinham uma renda média inferior aos homens em 2.500 pesos por mês. No primeiro trimestre de 2020, a renda mensal das mulheres foi, em média, 5.021 pesos. No final do mesmo ano, a média mensal já era de 4.883 pesos.

Em contraste, os homens tinham uma renda média mensal de 8.317 pesos no primeiro trimestre de 2020, enquanto no final do ano sua renda média mensal era de 7.432 pesos.

Inegi destacou que durante 2020 e em comparação com 2018, a renda monetária mensal das mulheres diminuiu para aquelas com ensino médio e acima. Por exemplo, uma mulher com pós-graduação completa ou incompleta ganhava em 2018, em média, 22.289 pesos por mês, mas em 2020 sua renda média mensal caiu para 18.924 pesos.

Em contraste, as mulheres que tinham ensino médio completo ou incompleto tinham uma renda média mensal de 3.417 pesos em 2018, mas em 2020 sua renda subiu ligeiramente para 3.587 pesos por mês.

Foto: CLAUDIO CRUZ/AFP/ARQUIVO

O confinamento também levou a um aumento do trabalho realizado dentro dos lares, tradicionalmente por mulheres, enquanto houve uma diminuição nas atividades que exigem transferências para fora de casa.

Inegi destacou que em 2020 o valor econômico do trabalho não remunerado nas famílias foi de 6,4 bilhões de pesos, o equivalente a 27,6% do PIB do país. Desse montante, as mulheres contribuíram 2,7 vezes mais valor econômico do que os homens para o trabalho doméstico e as atividades de assistência domiciliar. Ou seja, para cada peso que os homens contribuíram em 2020, as mulheres contribuíram 3.

Em contraste, em 2019, o valor econômico do trabalho não remunerado nas famílias foi de 5,6 trilhões de pesos e representou 22,9% do PIB.

Entre 2019 e 2020, as atividades que apresentaram maior aumento foram cuidados e apoio, fornecimento de alimentos, limpeza e manutenção da casa.

Ao comparar o valor econômico do trabalho realizado pelas mulheres entre 2019 e 2020, percebe-se que durante a pandemia as atividades como: cuidados e apoio, fornecimento de alimentos, limpeza e manutenção de moradias aumentaram mais.

Foto: CLAUDIO CRUZ/AFP/ARQUIVO

No caso da participação dos homens, essas atividades também aumentaram, no entanto, apesar dessa mudança, as atividades domésticas e assistenciais continuam recaindo principalmente sobre as mulheres, por exemplo, para cada peso que os homens contribuíram em 2020 no fornecimento de alimentos, as mulheres contribuíram 5.

Durante 2020, houve um aumento na média de horas semanais trabalhadas no trabalho doméstico e assistencial; nas mulheres, a atividade que apresentou maior crescimento foi a de prover ajuda a outras famílias, seguida do fornecimento de alimentos, bem como limpeza e manutenção de moradias.

Em contraste, houve uma diminuição nas atividades que exigem transporte fora de casa, como compras e administração, tempo gasto em trabalho voluntário e atividades de cuidado, como levar um membro da família para a escola, consulta médica ou outra atividade.

Comparando as horas que mulheres e homens dedicam a determinadas atividades, podemos ver as iniquidades que continuam até hoje e que não foram resolvidas durante a pandemia, por exemplo: em 2020 as mulheres trabalhavam em média uma semana 13,9 horas (13,7 em 2019) para fornecer alimentação, e os homens 4,3 horas (4,2 horas em 2019).

Foto: EFE/Ulises Ruiz Basurto/Arquivo

Em 2020, o valor econômico do trabalho não remunerado de mulheres casadas ou unidas era mais do que o dobro do das mulheres solteiras e três vezes o dos homens casados ou unidos. Enquanto em domicílios com crianças menores de 6 anos, as mulheres realizam 3 vezes mais trabalho não remunerado do que os homens; essa proporção foi mantida entre 2019 e 2020.

O confinamento devido à pandemia também levou a um aumento da violência doméstica.

No período de janeiro a setembro de 2020, 9,2% das mulheres com 18 anos ou mais relataram ter sofrido violência no ambiente familiar. No entanto, no mesmo período de 2021, quando as medidas de confinamento foram relaxadas e as atividades econômicas foram reabertas, esse percentual diminuiu 2 pontos percentuais, para 7,2%.

Das mulheres com 18 anos ou mais que sofreram violência no ambiente familiar, o principal agressor relatado foram pessoas sem parentesco, seguidas pelo marido/parceiro romântico e outro membro da família.

Se você quiser ver o estudo completo, clique aqui.

