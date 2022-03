Corte Interamericana pediu para condenar o Brasil por impunidade por assassinato de advogado

San Jose, 23 Mar Representantes legais pediram na quarta-feira à Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte Interamericana de Direitos Humanos) que condenasse o Estado brasileiro pela impunidade em que foi constatado o assassinato de Gabriel Sales Pimenta, advogado defensor dos direitos dos trabalhadores rurais, em 1982. . A deputada Helena Rocha disse nos argumentos finais orais, no encerramento de uma audiência virtual de dois dias neste caso, que o Estado agiu “deliberadamente” para garantir que a investigação do crime não fosse conduzida com a devida diligência. Segundo o representante das vítimas, há múltiplas evidências de que o Estado falhou em investigar adequadamente o caso, não respeitou o devido processo legal e cometeu “múltiplas omissões” na investigação que levaram à impunidade. Rocha pediu à Corte Interamericana uma decisão contra o Estado ordenando a abertura de uma investigação minuciosa do caso, a criação de um protocolo nacional de due diligence para crimes contra defensores de direitos humanos, o estabelecimento de equipes especializadas nos ministérios públicos brasileiros e simbólica reparações à memória de Sales Pimenta. Ele acrescentou que o Brasil é o terceiro país do mundo com mais assassinatos de defensores de direitos humanos, o que, em sua opinião, demonstra que o atual programa de proteção “tem sido insuficiente”. A acusação apresentada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) afirma que Sales Pimenta era defensor dos direitos dos trabalhadores rurais e advogado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marabá, Estado do Pará, e que seu tiroteio foi enquadrado em um contexto de violência causado pelos conflitos relacionados às reivindicações de terras. Sales Pimenta foi o primeiro advogado de Marabá que conseguiu deter uma ordem de expulsão provisória contra uma centena de ocupantes de terras reivindicadas e que, portanto, recebeu ameaças de morte e buscou proteção do Estado, de acordo com a ação judicial. De acordo com a CIDH, não foi até 2000 que houve uma acusação contra um suspeito, mas em 2006 o caso foi declarado barrado. A presidente da CIDH, Julissa Mantilla, disse na audiência de quarta-feira que “o Estado brasileiro não investigou o assassinato com a devida diligência e dentro de um prazo razoável, e a soma das omissões abriu caminho para favorecer a impunidade”. “O assassinato de Gabriel Sales Pimenta tem um efeito assustador sobre o grupo de defensores e aumenta a situação de violência ligada aos conflitos de terra no Brasil”, disse Mantilla. Por parte do Estado brasileiro, o advogado Taiz Marrão Batista da Costa afirmou que há aspectos em que a Corte Interamericana não pode intervir porque ocorreram antes de 1998, quando o Brasil passou a reconhecer a jurisdição da corte hemisférica. O advogado disse que o Estado lamenta a morte de Sales Pimenta e que reconhece a importância do trabalho dos defensores dos direitos humanos, mas que neste caso não houve violações por parte das autoridades estaduais. O representante do Estado garantiu que o devido processo legal foi seguido na investigação e o caso foi suficientemente investigado com respeito às garantias judiciais de todas as partes envolvidas. As partes têm um mês para entregar seus argumentos finais por escrito à Corte Interamericana e, posteriormente, os juízes emitirão uma sentença nos meses seguintes. CHEFE dmm/rrt