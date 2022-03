Como descobrir se você está registrado no IMSS e como processar seu número de seguro social

Se você mudou de emprego recentemente e não sabe se está registrado no Instituto Mexicano de Seguridade Social (IMSS) no novo local onde trabalha, você pode fazer uma consulta rápida e fácil on-line. É importante ter em mente que um dos direitos trabalhistas mais importantes é a previdência social, por isso é essencial verificar se eles permanecem válidos e em ordem.

Além disso, esse benefício é muito importante porque, além de lhe dar apoio social, também permite que você faça contribuições para sua aposentadoria. Dessa forma, para descobrir se seu novo chefe o registrou no IMSS, você pode solicitar seu Comprovante de Validade de Direitos online e, para isso, você deve ter seu Número de Seguro Social (NSS), endereço de e-mail e Chave de Registro Único de População (CURP) em mãos.

Posteriormente, você terá que inserir o seguinte link e inserir os dados mencionados acima: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia. Você também terá que capturar o código CAPTCHA que aparece na tela e clicar no botão “Continuar”.

O procedimento também pode ser feito pessoalmente em uma das Unidades de Medicina Familiar (Foto: AFP)

Além de verificar se seus direitos ainda são válidos, você também pode verificar os detalhes do seu empregador mais recente e a qual clínica você tem direito a ir. Se preferir realizar o procedimento pessoalmente, pode fazê-lo visitando uma das Unidades de Medicina Familiar (UMF) de segunda a sexta-feira nos seguintes horários:

- UMF com turno da manhã: das 8:00 às 14:00.

-UMF com turno da tarde: das 8:00 às 19:30

Se você não tiver seu número de seguro social em mãos, siga as seguintes etapas para localizá-lo:

1. Digite CURP e envie um e-mail para o seguinte endereço: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS

2. Vá para sua caixa de entrada de e-mail e verifique se você recebeu um link de confirmação em seu e-mail.

3. Assim que o e-mail for recebido, clique no link que contém a legenda “Solicitação de atribuição ou localização do NSS” e ele o levará automaticamente ao site oficial do IMSS, onde seu NSS aparecerá.

Em caso de esclarecimento ou dúvida, o IMSS disponibilizou aos usuários o número de telefone 800 623 23 23, com opção 1. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 8:00 às 20:00, e sábado e domingo das 8:00 às 14:00.

A Previdência Social é um dos direitos trabalhistas mais importantes para todo trabalhador, por isso é importante corrigir se ainda está em vigor (Foto: EFE/José Pazos)

Além disso, o Instituto habilitou o IMSS Digital, uma ferramenta com a qual você pode consultar e realizar uma série de procedimentos, tais como: segurar um membro da família ou demitir mais um membro da família.

O aplicativo móvel terá que ser baixado para qualquer dispositivo inteligente e por meio de plataformas como a Play Store ou a App Store. Ele pode ser acessado por qualquer pessoa, pois o download é gratuito e fácil de usar.

Por meio do aplicativo, os usuários poderão consultar, por exemplo, um Número de Seguro Social (NSS), validade, registro ou alterações clínicas, para as quais o legítimo titular deve clicar na seção de procedimentos.

Quem não quiser o aplicativo no celular terá que acessar o site: www.imss.gob.mx/imssdigital. No entanto, neste espaço será obrigatório ter um e-mail, ter o CURP e o e.signature, ou seja, a Assinatura Eletrônica Avançada (FIEL), para a conclusão dos procedimentos.

