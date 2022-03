“Com tudo e levado”: PAN denunciou AMLO ao INE por violar a proibição eleitoral após a tomada de posse da AIFA

O Partido da Ação Nacional (PAN) apresentou queixa no Instituto Nacional Eleitoral (INE) contra o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pela alegada violação da proibição eleitoral durante a inauguração do Aeroporto Internacional Felipe Angeles (AIFA).

Segundo Victor Hugo Sondón Saavedra, representante do PAN no Conselho Geral do órgão eleitoral, antes da inauguração do aeroporto, o presidente federal realizou uma conferência de imprensa onde divulgou propaganda governamental e promoção personalizada indevida. “Com tudo e levado, como foi documentado pela imprensa, e apesar da promessa do chefe do executivo de não fazê-lo”, acrescentou.

O presidente López Obrador, o funcionário alistado, anunciou estradas, transferências, infraestrutura e a própria construção do aeroporto, com a qual aludiu às conquistas de sua administração, “violando a lei e a constituição”, acrescentou.

O PAN reiterou que solicitará a implementação de medidas cautelares e proteção preventiva ao órgão eleitoral (Fotos: Presidência9).

Ele também afirmou que na tradicional conferência da manhã o chefe do executivo promoveu ilegalmente várias obras, principalmente em Oaxaca e Quintana Roo, que estão perto de serem realizadas ou já em andamento.

Por tudo isso, o panista reiterou que solicitará a implementação de medidas cautelares e proteção preventiva ao órgão eleitoral, porque a proibição de entidades governamentais realizarem propaganda governamental em tempos de fechamento eleitoral permanece plenamente em vigor.

“Por tudo isso, e diante de tantas provas de violação da constituição e da lei, é que mais uma vez reclamamos contra o chefe do Executivo solicitando medidas cautelares, bem como proteção preventiva. Esperamos que o INE responda prontamente e favoravelmente à nossa queixa para que, por um lado, fique registrado que a Ação Nacional continua lutando pelo respeito à lei e que, por outro lado, se confirma que o presidente e seu governo insistem repetidamente e sistematicamente violando a constituição e as leis.” sentenciado.

O panista disse que na tradicional conferência da manhã o presidente promoveu ilegalmente vários trabalhos (Foto: Presidência, AIFA/Sedena e Twitter/ @TrenMayaMX)

E quando liderou a reunião do Gabinete de Segurança e a conferência de imprensa matinal no Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, o presidente López Obrador afirmou que o novo complexo aeroportuário é um ativo de primeira linha da nação que poderia ser alcançado pela soma de testamentos.

“Está acabado, você pode chegar ao aeroporto em qualquer lugar da cidade (...) e vai ser entregue ao povo do México porque é uma obra do povo, construída pelos trabalhadores e para o benefício da nação”, disse.

Durante seu discurso, o Chefe do Executivo lembrou que em 24 de abril de 2019 anunciou o início da construção do trabalho emblemático de sua administração e “em 21 de março, o Governo da Quarta Transformação cumpre seu compromisso de iniciar as operações”.

AMLO destacou que um programa abrangente de desenvolvimento urbano está sendo promovido nos municípios ao redor do complexo aeroportuário (Fotos: Presidência)

Ele também destacou que um programa abrangente de desenvolvimento urbano está sendo promovido nos municípios ao redor do complexo aeroportuário.

“Estamos investindo. (...) Não estamos fazendo um aeroporto como se estivéssemos fazendo uma ilha, onde tudo é moderno, mas em torno das pessoas carecem até os mais essenciais, esse não é o caso. Os municípios do entorno estão sendo atendidos”, enfatizou.

