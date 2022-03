Coldplay leva o público dominicano à estratosfera

Maria Montecelos Santo Domingo, 23 Mar A banda britânica Coldplay levou o público dominicano à estratosfera com o show que deram nesta terça-feira em Santo Domingo, como parte de sua turnê “Music of the Spheres”, um show que oferece muito mais do que música. Uma encenação colorida, com projeções, luzes laser, pirotecnia, sinalizadores e confetes proporcionou aos espectadores infinitos estímulos paralelos à performance de Chris Martin e do seu próprio, que deu início ao concerto com o tema que dá o título desta turnê, cheia de mensagens a favor do cuidado com o meio ambiente. O Estádio Olímpico na capital dominicana era um pequeno universo cheio de estrelas, sugerido pelas pulseiras de LED usadas pelos participantes e que mudaram seu tom ao ritmo de sucessos de diferentes épocas do grupo, como “Viva la vida”, “Poder Superior”, “Amarelo” ou “Relógios”. Martin suou a camisa, tão dedicado ao público quanto o público a ele. Se o vocalista pedisse ao público que levantasse a mão, levantasse, se eles pedissem para pular, eles pulavam, e se eles pediam que desistissem de seus celulares pelo menos por uma música, o público, obediente, os mantinha. Ele também se esforçou para abordar a competição em espanhol até o grupo deixar o palco, momento em que o auditório, cantando o mais tocado oh, oh, oh, oh na história (“Viva la vida”), fez a banda reaparecer para agradar os fãs com vários bis, mas não no lugar esperado. Aguardando o palco principal e a estrutura de satélites ligada a ele por uma passarela onde Martin viajou mais do que uma modelo em uma Fashion Week, levou algum tempo para os participantes perceberem que o líder da banda estava em outro lugar inesperado. Em uma terceira estrutura de pequenas dimensões, e depois de perguntar (desta vez em inglês) que o público envie sua energia para um mundo que está passando por um momento difícil, ele surpreendeu o público com alguns versos da música “Bachata rosa” de Juan Luis Guerra, que ele tocou acompanhado apenas por um violão. A música “Biutyful”, tocada em dueto com um fantoche, pôs fim (desta vez) a cerca de duas horas de energia positiva e alguns momentos marcianos, naquela que foi a primeira apresentação do Coldplay na República Dominicana. Foi também o primeiro show “neutro em carbono” no Caribe, já que a banda exigiu que os organizadores reciclassem os resíduos de plásticos, papelão ou outros materiais gerados durante sua apresentação. Na verdade, a banda faz todo o possível para minimizar as emissões poluentes nesta turnê, que começou no dia 18 de março na Costa Rica, e que a levará ao México, Estados Unidos, Alemanha, Polônia, França, Bélgica, Escócia, Inglaterra e Brasil. mmv/lml (foto)