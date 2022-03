Cinema e guerra no tempo em Odessa

Odessa era um importante porto marítimo para os gregos e serviu como um destacamento militar do Império Turco. Desde a sua incorporação ao Império Russo no final do século XVIII, foi preenchido com população europeia - italianos, gregos, franceses, espanhóis, bem como cossacos ucranianos e russos - e também se tornou uma das comunidades judaicas mais prósperas.

Em seu desenvolvimento urbano planejado em tabuleiro de xadrez, de acordo com a rosa dos ventos, um engenheiro de origem holandesa, Franz de Volan desempenhou um papel muito importante. Ele estava seguindo instruções de um soldado ítalo-espanhol a serviço da Marinha Russa, José de Ribas, que é considerado o fundador da cidade.

Outro de seus primeiros governadores, neste caso francês, foi o duque de Richelieu, um parente distante do famoso cardeal, que depois de governar Odessa seria primeiro-ministro na França da restauração de Bourbon após o exílio definitivo de Napoleão. Richelieu também foi um desses aventureiros a serviço de Sua Alteza Imperial, a czarina de toda a Rússia. Vestido com um manto romano de acordo com a moda neoclássica, ele figura no início da espetacular escadaria Potemkin.

Estátua de José de Ribas em Odessa com planos e ferramentas de um construtor. Yuri Postolovskiy//Wikimedia Commons, CC BY-SA

Odessa sofreu os combates da Primeira Guerra Mundial e foi brevemente assumida pela jovem República Popular da Ucrânia. Os soviéticos tomaram Odessa em 1920, mas não conseguiram evitar que, como foi o caso na América de Al Capone, que as máfias judaicas continuassem a controlar a cidade.

Em Tales of Odessa, Isaak Bábel, um dos mais interessantes escritores judeus soviéticos nascidos em Odessa, retrata muito bem essa atmosfera dos felizes e arriscados anos vinte desta Chicago do Mar Negro. O filme Benya Krick (1926) é inspirado em um de seus contos. Bábel era amigo de Eisenstein, e poderia ter influenciado muito o fato de os diretores mais famosos da propaganda soviética escolherem a cidade para definir alguns filmes importantes, como O Homem da Câmera (Dziga Vértov) ou vários do próprio Eisenstein, que fizeram de Odessa a meca dos soviéticos cinema.

Odessa, cidade do cinema

Por ocasião da filmagem de um documentário sobre seu fundador José de Ribas, passei vários meses na cidade ucraniana.

Também pude participar do festival de cinema mais importante da Ucrânia, que buscava atrair a atenção de produtores e investidores para restaurar estúdios de cinema e lembrar ao mundo a importância desta cidade na história do cinema.

Porque foi aqui, nesta cidade cosmopolita, que o inventor Iosif Tymchenko criou o primeiro dispositivo para visualizar imagens em movimento, dois anos antes dos irmãos Lumiere.

Iosif Tymchenko. Wikimedia Commons

O primeiro estúdio de cinema do Império Russo foi construído em Odessa no início do século XX; e na década de 1930 foi considerado “Hollywood ucraniano”. De fato, muitos dos fundadores dos grandes estúdios americanos de Hollywood eram judeus de Odessa.

Em diferentes áreas urbanas de Odessa, alguns dos filmes mudos mais famosos do cinema soviético também foram filmados; e foi em seus estúdios de cinema, os maiores de toda a União Soviética, que o grande diretor Aleksandr Dovzhenko iniciou sua carreira.

Mas o filme que trouxe fama mundial a Odessa foi, sem dúvida, o Battleship Potemkin de Eisenstein (1925), com a famosa cena da escadaria.

Escadaria Odessa

O encouraçado Potemkin é inspirado em um evento que ocorreu vinte anos antes do tiroteio, o motim dos marinheiros daquele navio de guerra russo em 1905. Mas a repressão dos amotinados não ocorreu nas escadas, mas no porto.

Não estamos tão interessados agora na história do motim como o fato de o cinema ter transformado esse espaço de transição, que está em constante mudança como a própria cidade de Odessa, em um lugar emblemático.

A chamada “Escadaria Potemkin” era anteriormente conhecida como Richelieu, del Boulevard ou simplesmente “a grande escadaria”, e cobriu a encosta até o porto com mais de cem enormes degraus de arenito.

A montagem dinâmica que Eisenstein fez lá é memorável, com o exército do czar descendo em um bloco compacto e atirando a critério contra uma massa de civis que estão fugindo caoticamente e rolando pelos degraus. Os uniformes brancos dos cossacos se destacam contra os tons escuros de suas vítimas, entre os quais nossa atenção é a mãe que, quando morre, deixa o carrinho de bebê rolar ladeira abaixo, que depois de vários saltos corre para o caos.

Esta cena foi posteriormente homenageada no cinema até a exaustão (Os Intocáveis, O Poderoso Chefão ou La Caja de Música são apenas alguns exemplos).

Em alguns dos quadros do The Battleship Potemkin você pode ver no final da escadaria uma pequena igreja bizantina, que mais tarde foi destruída pelos soviéticos, e foi substituída por um edifício indefinido que, em 2009, serviu como uma grande área ou local de compras.

Odessa na encruzilhada

Pensei então, e assim escrevi, que as mudanças em Odessa são tão rápidas (e tão manifestamente representativas das mudanças na Europa) que talvez, com o tempo, a escada deixasse de ser chamada Potemkin e renomeada “do Autocenter”, por causa da febre um consumista que havia sido desencadeado naquela cidade, que era cada vez mais turística e orgulhosa de seu bem-estar.

A poucos metros acima da escada, na agora chamada Praça Catarina, uma escultura desta czarina, “a Grande”, substituiu desde 2007 o monumento aos heróis de Potemkin, que foi transferido para o porto.

A estátua de Catarina, que integrou Odessa ao império russo, não incomodou os democratas ucranianos, principalmente de língua russa. Isso não significa que sejam partidários da Rússia, mas cidadãos ucranianos que se orgulham de sua história e também de pertencerem a uma democracia que se aproxima ou se aproxima da Europa.

A Escadaria Potemkin, entre 1890 e 1905. Biblioteca do Congresso/Wikimedia Commons

Quando apresentamos o documentário de José de Ribas em Odessa em 2012, o governo nacionalista ucraniano havia perdido as eleições em favor do Partido das Regiões Yanokovich, e lembrar a história cosmopolita e russa da cidade foi muito bem vista na cidade.

Um alto funcionário da cidade me disse com algum cinismo que as últimas eleições foram assistidas por câmeras russas que não funcionavam. Ou seja, ele presumiu uma eleição fraudada. Foi mais tarde que escrevi que talvez uma estátua de Putin pudesse acabar substituindo a czarina. Eu não conseguia imaginar que uma ironia cômica pudesse ser tão trágica hoje.

Hoje, a famosa escadaria parece se reunir nela episódios sangrentos como os de Eisenstein, mas desta vez com uma base histórica real. Esperamos poder continuar a desfrutar de um local tão simbólico, cuja história do cinema também é a história da Europa recente, bem como a história de um país em uma encruzilhada cultural, agora no centro das atenções mundiais.

*Jorge Latorre Izquierdo é professor titular de História da Arte (cultura visual, cinema, fotografia), Universidade Rey Juan Carlos.

Publicado originalmente em The Conversation.

