Biden: as mãos de Madeleine Albright mudaram o curso da história

Washington, 23 Mar O presidente dos EUA, Joe Biden, lembrou a ex-secretária de Estado Madeleine Albright (1997-2001), que morreu quarta-feira aos 84 anos, como “uma força”, cujas mãos “mudaram o curso da história”. Biden fez um breve tour pela biografia de Albright, que foi a primeira mulher a liderar a diplomacia dos EUA, desde o voo com sua família da extinta Tchecoslováquia durante a Segunda Guerra Mundial até acabar nos Estados Unidos. Biden relembrou os tempos em que trabalhou com ela nos anos 90 do século passado, quando era senador. “Enquanto o mundo se redefinia após a Guerra Fria, éramos colegas e amigos trabalhando para acolher as democracias recém-libertadas na OTAN e enfrentar os horrores do genocídio nos Balcãs”, lembrou. “Quando penso em Madeleine”, continuou ele, “sempre me lembrarei dela com fervorosa fé de que 'a América é uma nação indispensável'”. Segundo sua família, Albright morreu na quarta-feira de câncer, cercada por seus entes queridos, aos 84 anos. Sua morte coincide com um aumento da tensão com a Rússia não vista desde a época da Guerra Fria, o que tem levantado temores de um novo conflito mundial sobre a invasão da Ucrânia por Moscou. Biden, que chegou a Bruxelas na quarta-feira, ressaltou em sua nota que Albright era na infância “uma imigrante fugindo da perseguição, uma refugiada que precisava de um porto seguro” e, como muitos outros antes e depois, “uma americana orgulhosa” de ser uma. Ele ressaltou que, uma vez nos EUA, Albright desafiou as convenções e quebrou barreiras “repetidamente”: “Como mãe dedicada de três filhas amadas, ela trabalhou incansavelmente para criá-las enquanto fazia seu doutorado e iniciava sua carreira”. Seus “talentos”, observou o presidente, primeiro a trouxeram ao Senado como membro da equipe do legislador Edmund Muskie, passando pelo conselho de segurança nacional durante o mandato do presidente Jimmy Carter (1977-1981) e pela ONU, onde serviu como embaixadora dos EUA; antes de ser nomeada Secretária de Estado por Presidente Bill Clinton (1993-2001). Biden ressaltou que em todos os papéis que Albright desempenhou, “ele usou seu intelecto feroz e engenhosidade afiada para promover a segurança nacional e a paz dos EUA em todo o mundo”. “Os Estados Unidos não tinham um defensor mais comprometido da democracia e dos direitos humanos do que o secretário Albright”, disse o presidente. Biden observou que, depois de deixar o governo, Albright continuou a lutar por suas ideias e continuou a promover princípios democráticos, “de vital importância para os interesses dos EUA em liberdade, prosperidade e segurança”. “Madeleine sempre foi uma força de bondade, graça e decência para a liberdade”, concluiu.