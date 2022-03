Banda Cuisillos sofreu um grande acidente de viação que quase se mostrou fatal

Os membros da gangue Cuisillos sofreram um dramático acidente de carro a bordo de seu Tour Bus enquanto viajavam pela rodovia do Arizona, nos Estados Unidos, para viajar para uma apresentação.

Os músicos ficaram com um grande susto quando seu ônibus sofreu um acidente quando, no meio do nada, o veículo de Cuisillos saiu da pista da estrada e derrapou para o lado, o que pode significar um acidente grave.

Tudo aconteceu quando um pneu trovejou abruptamente, fazendo com que eles perdessem o controle do ônibus em que estavam andando. Foi graças à habilidade do motorista que o ônibus não tombou porque estava viajando a uma velocidade considerável. O anúncio foi feito pela empresa que os representa AB Music em um comunicado:

“Foi o trabalho árduo que a banda Cuisillos vem realizando semana após semana e terminando suas apresentações com grande sucesso na Califórnia, eles estavam indo para suas próximas apresentações na costa leste.

Quando eles surpreendentemente tiveram um tremendo susto ao sofrer um acidente no meio da estrada no meio do nada em um local no estado do Arizona. Tudo aconteceu quando um pneu do Tour Bus no qual eles sempre andam trovejou, fazendo com que perdessem o controle do ônibus, até que pouco a pouco o ônibus parou sozinho e eles estavam prestes a se virar.