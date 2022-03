Avaliação Colômbia Terça-feira, 22 de março: 'Arelys Henao: música para não chorar' prevalece sobre outras produções

'Arelys Henao: canto para não chorar', da Caracol Televisión, repete a história de sexta-feira, 18 de março: está novamente no top 10 da classificação. Desta vez, a biovela sobre o cantor de música popular marcou 12,11, acima da melodia de sexta-feira, que foi 10,98. Vale lembrar que, nesta segunda-feira, 21 de março de 2022, foi feriado.

Escusado será dizer que a produção biográfica está presente na tela há apenas dois meses, já que sua data de lançamento remonta a 11 de janeiro.

Em relação ao segundo lugar nesta lista das dez produções mais relevantes, deve-se mencionar 'Desafío The Box' (2022), também da Caracol Televisión. A pontuação da competição esportiva de realidade foi de 11,38. Este reality show também faz parte das estreias do Caracol para este 2022, já que em 8 de março passado foi quando começou a ser exibido.

O 'Caracol News', em sua entrega às 19h, é o terceiro com 10,51 pontos. Posteriormente, a repetição de 'New Rich, New Poor' ficou em quarto lugar, desta vez com uma pontuação de 9,42. Vale lembrar que essa novela, do Caracol, remonta a 2007.

Agora, o Canal RCN faz sua primeira aparição na lista em nome de 'MasterChef Celebrity Colombia (2022), cuja data selecionada no calendário para sua estreia foi 21 de fevereiro. O reality show gastronômico é o quinto com 7,93 pontos. Quanto ao episódio apresentado nesta terça-feira, 22 de março, o público colombiano viu o desenvolvimento de uma nova eliminação: Jair Romero (ator) é quem agora tem seu nome refletido na lista de celebridades eliminadas.

Celebridades eliminadas até agora em 'MasterChef Celebrity Colombia' (2022): Luis Eduardo Arango (ator), Martín Karpan (ator argentino), Lady Noriega (atriz e cantora), Jair Romero (ator).

Celebridades que deixaram o show: Alexandra Montoya (imitadora e comediante).

Outro replay é reproduzido na lista, neste caso 'Vecinos', da Caracol Televisión. A novela terminou em sexto lugar por conta de uma pontuação de 6,98. E o 'Caracol News', agora em sua entrega às 12h30, é o sétimo com 6,17 pontos.

O replay de 'Pure Sangre', do Canal RCN, é o oitavo com uma pontuação de 6,06. Vale lembrar que, a novela não apareceu na lista na sexta-feira, 18 de março de 2022. A data de lançamento original desta história é 2007.

'Noticias Caracol' está mais uma vez presente no Top 10, agora com sua transmissão às 23h30, que é nona com pontuação de 5,62. 'Kizim', como na sexta-feira 18 de março, está em décimo lugar com 5,21 pontos. Esta história é uma série turca que é assistida pela Caracol Televisión.

Rating Colômbia terça-feira, 22 de março de 2022. Foto: Twitter

CONTINUE LENDO: