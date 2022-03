“Até nos encontrarmos novamente” se torna tendência na Netflix e entra no Top 10 em mais de 70 países

O primeiro filme feito no Perú produzido pela Netflix, “Até nos encontrarmos novamente”, foi lançado no último 18 de março internacionalmente e tudo parece indicar que a história de amor entre Salvador (Maxi Iglesias), um Espanhol que chega a Cusco para o projeto de criação de um sete estrelas, e um mochileiro peruano, Ariana (Stephanie Cayo) cativou milhares de fãs.

Assim, dias após seu lançamento, o filme dirigido por Bruno Ascenzo logo entrou na lista dos filmes mais assistidos na plataforma de streaming. O enredo que tem Machu Picchu e outras cidades peruanas como palco principal ganhou relevância dentro e fora do Perú.

De acordo com uma publicação nas redes sociais de 'Tondero', responsável pela produção do filme, a comédia romântica está no Top 5 mundial e no Top 10 em mais de 75 países, incluindo Costa Rica, Grécia, Israel, Portugal, Romênia, Espanha, entre outros.

Deve-se notar que esse fato ocorre em meio à polêmica causada por “Até nos encontrarmos novamente” entre o público peruano, já que muitos começaram a questionar o membro da família Cayo desde que o trailer foi lançado, pois acreditam que uma atriz com traços andinos teria sido muito mais adequada para o enredo.

Eles também criticaram que a sétima maravilha do mundo é o cenário para um enredo tão “clichê”. Mas não é só isso, uma vez que o filme foi lançado, vários o chamaram de 'chato' e 'simples'. No entanto, isso não tem sido um impedimento para que ela se torne uma tendência e seja vista por milhões de pessoas.

Além disso, havia um grande grupo de usuários do Twitter que parabenizaram e lisonjearam o trabalho de Stephanie Cayo. Ele foi até a favor do filme, pois colocará Cusco aos olhos do mundo em um nível cinematográfico.

'Até nos encontrarmos novamente' é o top 10 em vários países. (Foto: Tondero)

