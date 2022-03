As Forças Armadas garantiram que a Rússia mobiliza secretamente equipamentos militares da Bielo-Rússia

This handout image grab taken and released by the Russian Defence Ministry on January 6, 2021 shows Russian paratroopers boarding a military cargo plane to depart to Kazakhstan as a peacekeeping force at the Chkalovsky airport, outside Moscow. - A Moscow-led military alliance dispatched troops to help quell mounting unrest in Kazakhstan as police said dozens were killed trying to storm government buildings. Long seen as one the most stable of the ex-Soviet republics of Central Asia, energy-rich Kazakhstan is facing its biggest crisis in decades after days of protests over rising fuel prices escalated into widespread unrest. (Photo by Handout / Russian Defence Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Russian Defence Ministry " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

O Estado-Maior General das Forças Armadas da Ucrânia garantiu que a Rússia mobiliza equipamento militar “secretamente” da Bielorrússia para compensar as perdas sofridas em solo ucraniano.

“Há uma realocação ativa de equipamentos militares russos e bielorrussos e eles se acumulam mais ao longo da fronteira com a Ucrânia”, destacou em seu relatório matinal no Facebook, acrescentando que oficiais comissionados assinam contratos com ex-soldados “dando uma vantagem para aqueles que já têm combate experiência.”

“Na Bielorrússia, representantes das forças da oposição e cidadãos preocupados, que condenam o atual governo ilegítimo da Rússia na guerra com a Ucrânia, interromperam parcialmente a conexão ferroviária entre a Bielorrússia e a Ucrânia”, disse.

Tropas russas na Bielorrússia

No que diz respeito ao progresso das tropas russas em território ucraniano, o Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas enfatizou que as tropas russas foram impedidas de passar em várias frentes: nas direções para Kryvyi Rog e Novovorontsovka; para as cidades de Popasna e Kurakhovo, bem como em Sloviansk, na região de Donetsk.

“Na direção sudeste, as operações terrestres de tropas e unidades individuais estão sendo apoiadas, e as bases e portos marítimos da Zona Operacional do Mar Negro estão sendo defendidos. A defesa da cidade de Mykolaiv continua”, detalhou.

Na direção nordeste, também relatou uma “operação de defesa” na fronteira do Estado para impedir “ação inimiga na área do assentamento de Malin”. Além disso, as tropas ucranianas mantiveram a defesa de Chernigov, na região de Siver, para restringir o acesso a Kiev.

De acordo com dados das Forças Armadas ucranianas, mais de 17 alvos aéreos russos foram atingidos nas últimas 24 horas, incluindo seis aeronaves, 5 veículos aéreos não tripulados, um helicóptero e cinco mísseis de cruzeiro.

(Com informações da Europa Press)

