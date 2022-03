Andy Polo: Ministério da Mulher insta universidade “a tomar medidas imediatas” contra atacante

O Ministério das Mulheres e Populações Vulneráveis decidiu sobre A. Andy Polo e a denúncia de agressão física imposta a ele por seu ex-parceiro Gennessis Alarcón. A nova atração do Universitario de Deportes voltou ao olho da tempestade após a revelação de áudios que confirmariam que ele violou sua esposa ainda na frente de seus filhos pequeninos.

Por meio de suas redes sociais, o portfólio publicou uma mensagem referindo-se ao fato de que “ser jogador de futebol, atleta ou ter reputação nunca deve ser um pretexto para justificar, tolerar e normalizar a violência contra as mulheres”.

Eles também expressaram sua solidariedade com Gennessis Alarcón e seus filhos, a quem reiteraram a disponibilidade imediata dos serviços jurídicos e psicológicos do Ministério dos Assuntos da Mulher “para toda a família”.

Finalmente, eles se dirigiram ao quadrado creme e os exortaram a tomar as medidas apropriadas depois de revelar mais passagens de violência envolvendo seu atacante. “Instamos o University Sports Club a tomar medidas imediatas em relação à lamentável situação de violência exposta ontem na mídia jornalística e que envolve diretamente Andy Polo”, lê-se no comunicado.

“O homem que viola, o marido que abusa e o pai que agride devem ser punidos. Os pais não devem promover a violência, muito menos contra suas filhas/filhos”, continua a mensagem.

Andy Polo: Declaração do Ministério da Mulher.

NOVAS EVIDÊNCIAS CONTRA ANDY POLO

Ontem à noite, no programa Magaly Medina, Gennessis Alarcón transmitiu áudios inéditos nos quais o futebolista peruano é ouvido com uma atitude violenta na presença de seus filhos, que começam a chorar com a situação em que sua mãe se encontrava. Um deles até pergunta à mãe aos prantos: “Por favor, mãe, não bata em você”.

“E você está dizendo que é mentira? E é assim que você diz que ama seus filhos? Você acha que eu poderia inventar isso? Lá eu escrevo para o meu amigo para ligar para o 911 porque eu nem tinha um chip para chamar a polícia. Eu estava trancado no quarto com meus filhos”, disse Alarcón em meio às lágrimas.

Deve-se notar que no áudio ele é ouvido fugindo para o segundo andar com seus filhos depois de ter uma discussão acalorada com seu ex-companheiro, que, segundos antes, havia pedido às crianças que “subissem” para supostamente ficarem sozinhas com Alarcón.

“O que eu faria se meus filhos fossem para o quarto? Ele é um homem, ele é maior, ele é mais forte. O que teria acontecido naquele momento? E se ele me matar? Ou há algo de errado comigo? O que eu ia fazer lá sozinho?” , acrescentou.

VERSÃO ANDY POLO

No último domingo, Polo falou sobre denúncias de violência familiar contra ele. Na entrevista ao programa do Dia D, a ex-seleção disse que o que seu ex-parceiro disse era mentira e que ele não podia se mexer muito, já que estava ferido no joelho.

“Eu calo a boca por respeito aos meus filhos. Saí para falar pela minha família, minha mãe que sofre muito. Isso as pessoas não veem, mas um está bastante chocado também”, comentou o jogador “merengue”. Quanto aos tapas e espancamentos que Alarcón alegou ter sofrido com ele, o ex-atacante do Portland Timbers negou categoricamente tal agressão. “É absolutamente falso. Nunca aconteceu. Não (eu bati nela), eu não sou um agressor.”

Deve-se notar que esse fato ainda está sob investigação e que o advogado de Genessis Alarcón, Michael Fuller, que está cuidando de seu caso nos Estados Unidos, explicou que Andy Polo enfrentará este julgamento civil sob a acusação de violência. Além disso, ele foi suspenso da Major League Soccer depois que seu caso foi ouvido.

