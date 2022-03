Aguirre viajará para a Espanha na quarta-feira para ser apresentado por Maiorca

Cidade do México, 22 de março Javier Aguirre viajará para a Espanha nesta quarta-feira para ser apresentado nos próximos dias como o novo treinador do Mallorca, informou na terça-feira o canal de televisão TUDN, um dos mais importantes do México. O treinador mexicano de 63 anos será o substituto do espanhol Luis García Plaza, que foi demitido por enviar os vermelhões para o 18º lugar na qualificação na temporada 2021/2022 da LaLiga, na zona de rebaixamento. Aguirre, ex-estrategista do Atlético de Madrid, deve usar sua capacidade de gerenciar vestiários e evitar que o Mallorca retorne apenas um ano após sua promoção à segunda divisão ibérica. O Mallorca tem seis derrotas consecutivas contra o Bétis, Valência, Real Sociedad, Celta de Vigo, Real Madrid e Espanyol, e não venceu uma partida desde 15 de fevereiro, quando derrotou o Athletic Bilbao por 3-2. Além disso, a equipe da ilha é a segunda equipe da LaLiga com mais gols permitidos com 49, atrás apenas do último finalizador, Levante, que tem 58. Javier Aguirre foi demitido em 26 de fevereiro como treinador do mexicano Rayados de Monterrey, que ele lhes deu o título da Liga dos Campeões da Concacaf no ano passado. No entanto, o 'Vasco' falhou no objetivo de chegar à final da Copa do Mundo de Clubes realizada no início de fevereiro, na qual ficou em quinto lugar e não conseguiu conquistar um troféu da liga em três torneios sob o comando de Monterrey, a equipe mais valiosa do México. Em Maiorca, Aguirre liderará um grupo no qual se destacam nomes como o goleiro espanhol Reina e o extremo japonês Takefusa Kubo.