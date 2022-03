Adrián Ascues revela a chave para a liderança do Deportivo Municipal: “Estamos todos comprometidos”

O objetivo de Adrián Ascues levou a O Deportivo Municipal abriu o placar contra o Atlético Grau, no entanto, o elenco de Piurano encontrou o empate através de Arly Benites, que aos 54 anos encontrou o sorteio final.

Adrián Ascues, de 19 anos, já joga profissionalmente pelo terceiro ano consecutivo e último fim de semana ele marcou seu segundo gol no futebol profissional. Esse objetivo, como ele revelou a Infobae, é dedicado a seu tio Manuel Earl, que está no céu. “O dia 20 foi seu aniversário e o objetivo é dedicado a ele”, conta o jovem voador.

Em seguida, conversamos por alguns minutos com Adrián Ascues, que revela o sucesso de Deportivo Municipal será o líder da Liga 1 e confessa seus objetivos para 2022.

Diga-me, como você analisa esse início de temporada tanto para você quanto para o grupo?

Com o início da temporada, feliz, feliz, com o grupo, pelas coisas que temos conseguido. A maneira como trabalhamos, percebendo nossa ideia do jogo e continuando assim, treinando de uma maneira boa e indo jogo a jogo, como acho que estamos fazendo.

Que indicações o professor Hernán Lisi lhe dá?

O professor me pede para pisar um pouco na área, para chegar ao ataque, atacando muito os espaços, no momento em que 'El Búfalo' Ovelar sai para pegar e atacar os espaços que ele deixa.

Como você vive seu presente com o Deportivo Municipal?

Eu vivo esse momento com muita calma, ansioso para me esforçar, continuar treinando da melhor maneira para continuar contribuindo com o grupo.

O torcedor do Deportivo Municipal vê sua equipe como líder depois de muito tempo, o que você diria a ele?

Eu digo aos torcedores para continuarem indo ao estádio, para continuarem nos apoiando, sabemos que eles estarão conosco nos momentos bons e ruins. Muito feliz por sempre poder vê-los no estádio e que eles geram aquela bela atmosfera que é vivida.

O que você melhorou e o que é necessário para ser um jogador de futebol de elite?

Acho que melhorei na tentativa de atacar mais os espaços deixados pelos meus companheiros de equipe e acho que preciso melhorar um pouco a questão defensiva.

Que meta você estabeleceu para este ano?

Neste 2022 quero me consolidar na equipe e contribuir muito para o tema do grupo. Se Deus quiser e capaz de emigrar para o exterior e também estar na seleção nacional, que é um sonho e objetivo de todo jogador tem. Agora estou focado no Deportivo Municipal e em continuar fazendo o trabalho da melhor maneira,

Para os Playoffs, a Liga 1 entra em recesso, o que deve funcionar para continuar nessa linha que lhes permite alcançar coisas importantes?

Tudo o que resta é continuar trabalhando da maneira que temos feito, estar todos comprometidos com a mesma humildade que nos caracteriza e com as instruções que o professor nos dá durante a semana, para fazê-lo da melhor maneira.

O que você está preocupado com o próximo rival Alianza Atlético?

Sabemos que o Alianza Atlético é um grande time, é um adversário forte, assim como todas as equipes do torneio. Eles serão locais e todas as equipes em suas localidades são fortes, mas vamos trabalhar do jeito, para que Deus queira conseguir os três pontos.

Finalmente, o que você acha que é a chave para o Municipal ser o líder da Liga 1 hoje?

Com o que estamos todos comprometidos e o grupo está montando da melhor maneira, a competição interna é muito forte, estamos todos no mesmo nível. Isso nos ajuda a estar em um bom nível e a ser capaz de fazer as coisas que o professor nos pede para fazer.

