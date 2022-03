A verdade por trás do projeto de Eugenio Derbez e “El Chavo del 8": esta foi a reunião

Depois que Eugenio Derbez levantou suspeitas sobre seu misterioso projeto, onde ele teria a participação especial de Chavo del 8, um dos personagens mais memoráveis de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, ele finalmente compartilhou qual é a verdade. Ao contrário do que muitos especularam, ele não dirigirá a biossérie do renomado ator, mas se reuniu com ele.

Nos últimos dias, o criador do XHDBZ se tornou uma tendência nas redes sociais ao compartilhar uma série de imagens que tirou de um set de gravação, onde você podia ver um ator vestido como o garoto que roubou o coração de toda a América Latina com suas noções. Como ele não compartilhou detalhes sobre a virada do projeto, começaram a ser feitas especulações sobre a possibilidade de que fosse a biossérie de Chespirito.

Foi assim que os dias se passaram e há uma semana ele anunciou que seria no próximo dia 24 de março, quando lançaria o produtor audiovisual. No entanto, durante a manhã desta quarta-feira ele surpreendeu seus seguidores do Instagram com o anúncio, o material já está disponível.

“Ei, eu tenho lido todos os seus comentários sobre o último projeto que eu carrego com El Chavo del 8 [...] mas a verdade é que eu não aguento mais, eu quero te dizer, eu não quero que você espere mais, então vá ver agora”, disse ele.

O protagonista de No Returns são aceitos compartilhou a liga latinocomotu.com, onde a reunião esperada poderia finalmente ser vista, mas não era o que o público esperava, era tudo sobre um anúncio para uma plataforma de televisão paga com presença no México. No entanto, no vídeo você pode desfrutar de uma breve interação entre El Chavito e o ator.

A cena se passa na sala de estar de uma casa onde Eugenio Derbez aparece descansando em uma poltrona em frente à televisão. Com o controle em mãos, o artista de 60 anos assistia a um episódio de Chavo del 8 quando, de um momento para o outro, o personagem quebra a terceira parede e não apenas fala com ele, ele sai do monitor.

“Eugenio, você ainda me vê como quando era criança? ”, pergunta a amiga de Popis, a Chilindrina e a Kiko. Rapidamente, Derbez volta ao assento surpreso ao ver o personagem de sua infância à sua frente, fora da televisão: “Chavo?... É claro que, durante toda a minha vida, você sempre me acompanhou”, respondeu.

