A partir de 2028, a marca Chrysler oferecerá apenas veículos elétricos

Washington, 23 Mar A marca Chrysler, agora parte do grupo Stellantis do qual também fazem parte Peugeot, Citroen, Jeep e Fiat, só oferecerá veículos elétricos a partir de 2028 e considera que o seu principal rival é a fabricante Tesla, segundo o novo CEO da empresa, Chris Feuell. Feuell, que ocupa o cargo desde novembro de 2021 e é a primeira mulher a chefiar a histórica marca norte-americana, disse à EFE durante uma reunião de imprensa que a Tesla é a principal rival e modelo para a “revitalização” da empresa. “A Tesla é líder de mercado em veículos elétricos a bateria. Estou muito impressionado com a forma como eles se relacionam com seus clientes, de uma forma muito proativa e moderna, em termos de vendas”, disse Feuell. “Aprendemos muito não só com seus veículos e tecnologia, mas também com seu relacionamento com os clientes”, acrescentou. A Feuell confirmou que a Chrysler quer colocar seu primeiro veículo totalmente elétrico no mercado em 2025. E até 2028 toda a gama de carros da marca será elétrica. O plano da Chrysler é favorecido pelo fato de atualmente ter apenas dois modelos no mercado, a minivan Pacifica e o sedã 300. Em janeiro deste ano, a Chrysler apresentou na feira de eletrônicos CES, em Las Vegas (Estados Unidos), o protótipo Airflow, veículo elétrico que aponta a direção que a empresa tomará para projetar seus novos veículos. Feuell disse a perguntas da EFE que planeja administrar a empresa “de forma muito diferente”, que acredita não ter sido cuidada há muito tempo. “No seu melhor, em 2004, a marca Chrysler tinha 12 modelos e vendia 650.000 unidades por ano. Desde então, foi reduzido para dois modelos e cerca de 120 mil veículos por ano”, explicou. “Isso deixa claro a falta de atenção e prioridade que a Chrysler sofreu antes da minha chegada”, continuou. Feuell também prometeu que as mulheres têm um peso maior na empresa e disse que 50% de sua equipe já é formada por mulheres. “Eu me vejo com uma grande responsabilidade de apoiar as mulheres nesta organização, bem como no setor”, disse ela. Feuell concluiu observando que o CEO da Stellantis, Carlos Tavares, está comprometido com a “diversidade e inclusão” dentro da empresa. CHEFE jcr/cfa