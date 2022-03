Formula One F1 - Bahrain Grand Prix - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - March 20, 2022 Red Bull's Sergio Perez in the car ahead of the race Pool via REUTERS/Giuseppe Cacace

Começou a temporada 2022 da Fórmula 1 e o fez com um gosto amargo para os fãs da Red Bull, pois em menos de cinco voltas da final todos os pontos e a possibilidade de um pódio para seus dois pilotos, Max Verstappen e Sergio Pérez, desapareceram.

Do México e da América Latina, foi mais dramático, já que o giro de Checo Pérez na última volta, causado por um problema no motor, significou um novo abandono e despedida de seu décimo terceiro pódio; no entanto, isso não significa que ele tinha uma corrida ruim.

O mexicano foi capaz de conter Lewis Hamilton toda a competição até que seu carro lhe permitiu fazê-lo e isso foi presumido pela própria Fórmula 1, que dois dias após o GP do Bahrein, reviveu um rebase espetacular do mexicano sobre seu colega inglês, com quem ficou em quarto lugar depois de um início difícil.

E é que no início, Checo teve dificuldade em manter o quarto lugar com o qual se classificou e foi ultrapassado por Kevin Magnussen e pelo próprio Hamilton, mas eventualmente o ritmo da Red Bull permitiu-lhe alcançá-los e superá-los.

A conta da F1 no Twitter ostentou a ultrapassagem de Checo sobre Hamilton e o parabenizou por fazer isso do lado de fora da pista, um movimento complicado que o ajudou a começar a se distanciar dos britânicos no resto do corrida.

A Fórmula 1 se gabou de Checo Pérez por ultrapassar Hamilton no GP do Bahrein (Foto: Twitter/ @F1)

Infelizmente para Tapatio, um safety car causado por um incêndio no carro de Pierre Gasly reagrupou os carros e apesar da boa defesa de Sergio com Hamilton atrás, uma falha em seu carro em uma curva do final o deixou sem pontos e sem a possibilidade de concluir o GP do Bahrein.

Isso foi apenas parte do vibrante Grande Prêmio que aconteceu no circuito de Sakhir, onde os principais protagonistas foram os pilotos da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, que levaram o 1-2 na corrida e se colocaram como os novos rivais a serem vencidos ao longo do ano.

O giro de Sergio Pérez no GP do Bahrein a uma volta do final, causado por uma falha no motor, que o deixou incapaz de terminar a corrida (Foto: F1)

A equipe que deixou o Bahrein com grande decepção foi a Red Bull, que soltou uma grande soma de pontos depois que o carro de Max Verstappen também sofreu problemas de confiabilidade, o que o deixou sem energia na ausência de quatro voltas de o e descartou o segundo lugar que eu quase tinha segurado.

Por outro lado, a equipe da Mercedes foi reforçada nas semanas seguintes, porque apesar de ter um carro que não era competitivo com a Ferrari e a Red Bull, conseguiu um pódio e seus dois pilotos terminaram como os dois melhores depois de Leclerc e Sainz.

O próximo Grande Prêmio da temporada começará na sexta-feira 25 de março com treinos livres e terminará no domingo 27 com a corrida no circuito de Jeddah, na Arábia Saudita, uma nova pista de rua que abriu em 2021 e que já deixou lampejos de grande emoção para os monolugares de Fórmula 1.

