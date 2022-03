A FIFA iniciou a segunda venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2022: como comprá-los e por quanto tempo eles podem ser comprados

Soccer Football - Chile v Germany - FIFA Confederations Cup Russia 2017 - Final - Saint Petersburg Stadium, St. Petersburg, Russia - July 2, 2017 Fans hold a match ticket outside the stadium before the match REUTERS/Carl Recine

A Copa do Mundo já começou a ser vivida em ritmo acelerado e torcedores de todo o mundo estão correndo atrás de seus ingressos para poder acompanhar suas respectivas equipes na Copa do Mundo que será realizada no Catar entre 21 de novembro e 18 de dezembro. Após a primeira fase de venda de ingressos, encerrada em 8 de fevereiro, a FIFA abriu um empréstimo de ingressos período: será por ordem de inscrição e durará apenas seis dias.

“Como este é um período de solicitação, os fãs poderão concluir sua compra imediatamente e devem se apressar para evitar surpresas desagradáveis. Esta é a última chance de conseguir ingressos que os fãs terão antes do sorteio final”, esclareceram do órgão mais alto do mundo.

Esses novos ingressos para a Copa do Mundo agora podem ser comprados no site FIFA.com/Tickets e esta janela estará aberta até 29 de março às 11h00 CET (7h na Argentina).

Durante o primeiro espaço de ingressos para os 64 jogos da Copa do Mundo, a FIFA registrou 17 milhões de pedidos e quase 2 milhões desses pedidos foram feitos para a final que será realizada no dia 18 de dezembro no Estádio Lusail com capacidade para mais de 80.000 pessoas.





