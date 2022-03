A escassez de combustível em Cuba se deve ao aumento da demanda, dizem autoridades

As autoridades cubanas atribuem o recente impacto na distribuição de combustível nos postos de gasolina do país a um aumento da demanda e aumento da oferta de equipamentos de geração de eletricidade, o jornal oficial Granma publicou quarta-feira.

Desde o último fim de semana, motoristas de Havana e de outras cidades do país tiveram que esperar horas nos postos de gasolina para poder carregar os tanques de seus veículos.

Segundo a Granma, a empresa de comercialização de combustíveis Cupet, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, informou “que a distribuição de diesel e gasolina para os centros de serviços do país foi afetada nos últimos dias devido, entre outras razões, a um aumento na demanda”.

Cupet disse que fará “esforços tremendos” para garantir o fornecimento regular de combustível, apesar da crise econômica global e do aumento dos preços do petróleo, bem como da intensificação do embargo dos EUA e das dificuldades financeiras do país, acrescentou o jornal.

A empresa disse ainda que desde domingo entregou mais combustível às estações do que normalmente é fornecido, além de aumentar a oferta de geradores elétricos para reduzir os danos a uma grande usina termelétrica do país.

Recentes avarias em usinas de energia em Cuba aumentaram o uso de geradores, que são grandes consumidores de diesel.

Na segunda-feira, um funcionário da província de Matanzas, um vizinho de Havana, anunciou o racionamento de combustível, mas disse que era um “problema temporário.

Em setembro de 2019, houve uma crise de distribuição de combustível, quando as sanções dos Estados Unidos bloquearam a chegada de petroleiros venezuelanos que transportam petróleo para Cuba. Muitos motoristas tiveram que passar vários dias e até de madrugada em frente aos postos de gasolina.

Para Jorge Piñón, especialista em política energética cubana da Universidade do Texas, “uma série de eventos culminam na situação atual”, incluindo a queda na produção nacional de petróleo (-20% desde 2010).

A Venezuela, fornecedora de petróleo bruto para Cuba e à qual a ilha paga enviando médicos, tem sido menos generosa há alguns anos.

De acordo com Piñón, o fornecimento de petróleo bruto e combustível da Venezuela aumentou de 100.000 barris por dia em 2016 “para uma média no ano passado (2021) de 56.000 barris por dia”.

