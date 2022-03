A ameaça de Natanael Cano depois de lutar em uma festa

No último fim de semana de março, uma gravação se tornou viral em que Natanael Cano jogou um recipiente de frituras durante uma festa para supostamente se defender, mas essa ação desencadeou uma grande briga no encontro que vários jovens tiveram em uma boate em Sonora.

Posteriormente, o cantor publicou uma série de histórias em sua conta do Instagram onde narrou tudo o que aconteceu, mostrou os punhos machucados de seus amigos, lamentou não ter sido ele quem “quebrou a mãe*”, o menino que iniciou a agressão e até lançou uma série de ameaças a ele, como ele esperou por ele na saída do lugar, mas ele fugiu.

Em suas várias histórias de tempo, o intérprete de canções como Amor Tumbado e Porte exuberante expressou o seguinte: ““Estou em Sonora, na minha terra com todos os meus amigos e de repente ele faz um ped* a vato. Pergunte a ele como o cara estúpido se saiu. Nós quebramos toda a maldita mãe dele! E eu estava esperando por ele na saída, mas ele nunca saiu, ele foi ao longo da praia, mas onde quer que eu te veja. Existem vídeos gravados.”

(Foto: TikTok)

Natanael também enviou uma mensagem ameaçadora e garantiu que ele e seu grupo de amigos agiriam novamente contra o grupo de meninos que iniciou o problema, no final de suas histórias ele os chamou de “cholos”, sem esclarecer o que ele quis dizer em particular:

O incidente até fez com que uma pessoa caísse na piscina do restaurante e algumas jovens começaram a se afastar do problema para não se machucar, a segurança empresarial chegou rapidamente e restringiu alguns dos envolvidos para impedir a luta.

(Foto: TikTok)

Embora não haja uma única versão do que aconteceu, sabe-se que o conflito não surgiu por causa de alguma diferença musical, segundo o famoso cantor de corridos tumbados, ele só queria passar uma noite agradável com seus amigos e respondeu a um ataque.

O vídeo dos eventos foi divulgado em várias redes, como TikTok e Instagram, assim como sua resposta aos eventos, embora muitos fãs de Natanael Cano apoiassem o cantor e agradecessem que ele não tivesse se machucado, alguns de seus espectadores também criticaram que ele havia participado de uma briga em vez de preservar tranquilidade.

Por outro lado, houve quem pegou a situação com humor e até fez algumas edições do vídeo da luta com áudios engraçados do TikTok; até o momento não há relatos de ferimentos graves.

(Foto: TikTok)

O jovem de 20 anos já teve outras polêmicas, porque no final de 2021 supostamente posou com uma arma de fogo em um vídeo do Instagram e desencadeou uma onda de críticas “por sua vida de excessos”. A esse respeito, Natanael Cano escreveu uma mensagem para a mídia, tirou uma captura de tela de algumas notas jornalísticas escritas sobre o assunto e criticou a cobertura que eles forneceram. Ele chegou a afirmar que os shows que ofereceu no Auditório BB, onde ele tinha casa cheia, não foram divulgados.

“Um é morro e ele vale um pau, como eu digo a eles, buuu. Mas eles não falam sobre a partida da mãe que demos para o auditório por dois dias. Grato ao meu povo do passado CDMX”, escreveu a cantora do Amor tumbado.

Foi através de seu perfil no Instagram que ele postou a gravação onde disse “Eles esquecem para onde vão, para o verg*”. Dentro do carro para onde ele estava viajando estava o resto da equipe de trabalho de Natael Cano. Todos gostaram da música e da paisagem urbana que a Cidade do México propõe.

CONTINUE LENDO: