Viral no TikTok: usuário come carne crua de touro e testículo para “ganhar massa muscular”

O TikTok é a rede social do momento. Muitas pessoas expõem o dia a dia em suas vidas, e esse é o caso de um tiktoker que gerou admiração e polêmica. nas redes sociais. Isso depois de mostrar uma dieta para não acreditar, que é “rica em proteínas e minerais” e que o ajuda a manter uma musculatura invejável.

O nome do tiktoker é Weam Breiche e ele tem 31 anos, é treinador de saúde e fitness em Los Angeles. Em quase todos os seus vídeos, ele mostra que a carne crua, fez seu corpo ganhar uma massa muscular invejável.

Como pode ser visto na imagem, o atleta não mostra nenhuma preocupação em consumir alimentos crus, mas não é apenas carne crua. Sua dieta vai além, a ponto de comer cérebros, testículos de touro e cortes de carne mais semelhantes, obviamente tudo em estado bruto.

“Sou um atleta 100% carnívoro com a missão de atingir o peso máximo do meu físico, enquanto confio na gordura animal para obter energia”, lê em sua biografia no YouTube, onde esclarece que não é médico e seu modo de vida não é “conselho médico”, afirma em seus vídeos.

Em alguns clipes, é visto que ele acompanha sua dieta com algumas batatas fritas, suco de laranja, entre outras coisas, mas o consumo de carne crua porcos sua alimentação diária.

Weam não hesita em deixar claro que comer carne sem cozinhar é uma excelente alternativa, principalmente quando ele não tem tempo para cozinhar, a isso se acrescenta que sua dieta é boa para a saúde, de acordo com sua própria versão.

ESSA É A DIETA DIÁRIA DELES

Sabemos que você deve ficar surpreso com tudo o que revelamos a você e é por isso que mostraremos o que é a dieta diária do Warm. De acordo com o que ele mostra em seus vídeos do TikTok, você pode ver os vários tipos de carne que ele armazena em sua geladeira. Estes variam de pedaços de carne “normais” a cérebros e testículos de touro, que ele afirma ter um valor “alto de zinco”.

Pequeno almoço

Seu café da manhã é um dos pratos mais leves em termos de alimentos crus. Consuma 6 gemas de ovo como bebida energética. Soma-se a isso a atividade de submergir na água com gelo,

Almoço

No almoço, dois testículos de vitela, um cérebro de vitela, fígado de cordeiro, coração de vitela, rim de vitela, medula óssea de vitela e manteiga crua estão presentes e consumidos crus.

Preço

Para o jantar, consuma fatias de bife cru e manteiga, que às vezes são combinadas com um shake de proteína.

Um fato adicional de acordo com Weam é que ele se exercita imediatamente após comer as carnes cruas e vai à academia sete dias por semana. Ela adiciona banhos de gelo três ou quatro vezes por semana e medita para ajudar a manter sua saúde mental sob controle.

REAÇÕES DO USUÁRIO

Os usuários da rede social não hesitaram em reagir às suas postagens e eles têm sido muito variados. De reações de surpresa, espanto e medo pela saúde da pessoa. A pergunta mais frequente é a das bactérias que essas carnes poderiam ter no estado bruto e que acabariam sendo realmente prejudiciais à saúde e causariam intoxicação alimentar.

Segundo vários especialistas, a carne crua ou mal cozida é uma das principais fontes de intoxicação alimentar, devido à presença de bactérias como: Escherichia coli, salmonela ou listeria.

