Teste de personalidade: escolha uma figura e descubra por que você se sente sozinho

Ninguém é perfeito e às vezes nossas falhas, fraquezas e medos podem ficar em nosso próprio caminho, especialmente quando se trata de encontrar o amor.

Embora todos saibamos disso, nem sempre sabemos o que exatamente está acontecendo conosco que nos impede de ter um relacionamento.

É difícil ser totalmente objetivo consigo mesmo. Especialmente quando você não acredita no que um teste de personalidade ou teste de personalidade lhe diz.

Mas é aí que esse teste de personalidade entra em jogo, porque em questão de segundos, você descobrirá por que está sozinho e por quê existem dificuldades nos relacionamentos amorosos.

Tudo o que você precisa fazer é olhar para a imagem abaixo, prestar muita atenção ao que vê primeiro e depois rolar para baixo para ver como o que você viu revela por que você ainda está sozinho.

Não importa quais sejam seus resultados, o importante é se conhecerem muito bem. Então olhe para a imagem e a primeira coisa que você identificar lhe dará a resposta. Vá até o final para descobrir o significado.

Teste de personalidade: você se sente sozinho? Descubra fazendo este teste. (Foto: Captura)

1. Se você viu a lua primeiro:

Se você viu a lua primeiro, você se sente sozinho porque derrubar suas paredes não é fácil para você.

Você anseia por intimidade e acredita que é uma experiência que só fará de você uma pessoa melhor, mas quando se trata de diminuir suas defesas e deixar outras pessoas entrarem, você simplesmente não está tão interessado.

Se você não vencer esse medo, nunca estará perto de conseguir o que deseja, claro e simples.

2. Se você viu a baleia primeiro:

Acredite ou não, a baleia indica que você está sozinho porque está sempre procurando ser o número um.

Não é que você seja uma pessoa egoísta, é só que você tem grandes expectativas e planos para si mesmo e sabe que amar às vezes significa colocar as necessidades de outra pessoa acima das suas.

Você só não chegou lá ainda, mas pelo menos você sabe disso.

3. Se você viu o surfista primeiro:

Se você viu o surfista primeiro, você se sente sozinho porque tem medo de ser amarrado.

Para você, o amor não é algo libertador, é algo assustador e desanimador porque significa abrir mão de uma parte de quem você é. Quando o amor começa a parecer real, você começa a começar um plano para fugir e não se machucar.

Mas não fuja, tente ficar e você poderá descobrir que o amor duradouro é a maior aventura de todas.

ORIGEM DOS TESTES DE PERSONALIDADE

A psicologia dos testes desenvolveu as premissas dos procedimentos teóricos para o registro de qualidades psíquicas, que em parte permaneceram válidas até hoje. O renomado psicólogo Cattel Mckeen (1890) é reconhecido como o fundador dos testes diagnósticos, pois com seu livro 'Testes e Medições Mentais' ele teve a maior influência no desenvolvimento de métodos.

Cattell, que também introduziu o conceito de 'teste', queria registrar toda a personalidade através de uma série de 10 experimentos simples, força da mão direita e esquerda usando o dinamômetro, velocidade de reação a estímulos tonais, velocidade associativa na denominação de 10 cores, etc.

Esses experimentos e as inúmeras investigações de seus alunos relacionadas a eles não foram muito frutíferos, pois foram baseados em uma concepção muito primitiva da psique humana. Cada qualidade individual da pessoa é examinada isoladamente, mas o que é examinado não é adequado para representar a singularidade individual da personalidade ou para representar um de seus aspectos essenciais.

