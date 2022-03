Partido do venezuelano Leopoldo López acumula 140 demissões em um mês

Caracas, 22 Mar Pelo menos 140 membros do partido de oposição venezuelano Voluntad Popular (VP), liderado por Leopoldo López, e no qual Juan Guaidó fez carreira, renunciaram à filiação no último mês, após mais 40 abandonos anunciados esta terça-feira, que se somam a mais 100 gravado no mês passado, fevereiro, informou o já ex-membro da formação David Sosa. O também presidente da Federação dos Centros Universitários (FCU) da Universidade Central da Venezuela (UCV), que anunciou a sua demissão através do Twitter, partilhou uma carta assinada por outros 39 ativistas dos estados Anzoátegui, Miranda, Portuguesa e Caracas, declarando “cidadãos empenhados em trabalhar com todos os fatores democráticos para resgatar essa forma de política que encanta os jovens”. Eles também apontaram que, embora o VP fosse um espaço de aprendizagem, eles não podem continuar a “tolerar o regime sistemático de má conduta e negligência, que acabou se tornando o dia-a-dia do partido”. “Muitas dessas falhas foram relatadas, como foi o caso da renúncia massiva dos líderes de Caracas, e muitas outras foram sofridas em silêncio em várias regiões do país”, acrescentaram. Os líderes alegaram ter denunciado essas “falhas”, mas os líderes da organização “olharam para o outro lado enquanto essas injustiças estão sendo cometidas”. “As más práticas, onde quer que aconteçam, afetam a todos e prejudicam a organização. Você não pode tentar resgatar instituições venezuelanas, quando você não cultiva e respeita os mecanismos institucionais dentro de sua própria organização”, disseram. Da mesma forma, eles esperam que essa decisão sirva como uma reflexão com a qual processos de reforma interna possam ser gerados que “um grande número” de ativistas exige urgentemente”. Em 19 de fevereiro, mais de 100 líderes regionais e militantes de Caracas anunciaram sua renúncia, conforme relatado pelo ex-coordenador dos apoiadores na capital, Javier González. Como González explicou na época, a decisão se deveu ao fato de que “por muito tempo vários desrespeito, ignorância e segregação foram despertados entre líderes políticos e sociais que durante anos trabalharam apesar do silêncio cúmplice da liderança nacional dessa organização”. “Sempre houve vícios internos com os quais lutamos. No entanto, hoje chegamos ao ponto em que não podemos continuar a tolerar o regime de arbitrariedade e negligência que o dia-a-dia do partido se tornou”, disse González, de acordo com o comunicado de imprensa. VP é liderado pelo adversário venezuelano Leopoldo López, que está exilado na Espanha desde o final de outubro de 2020. CHEFE sc/sb/laa