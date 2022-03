Ouvidoria alertou sobre situação da ordem pública em Arauca

En muchos pueblos de Arauca, las pintadas de la guerrilla del ELN se intercalan en la fachada con las de las FARC, en una exhibición histórica de las insurgencias para dejar claro que aún están ahí, que nunca se han marchado. Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

Durante uma reunião da agência em Arauca e na companhia de líderes sociais e presidentes dos Conselhos de Ação Comunal dos municípios de Tame e Puerto Rondón, eles realizaram verificações de direitos humanos em comunidades afetadas por confrontos entre grupos armados ilegais, nos últimos dias.

As operações também foram realizadas pelo Exército Nacional, este último capturado por Fredy Buitrago Parada, conhecido pelo pseudônimo “Mono Canas”, e que é designado como o líder da Frente Adonay Ardila Pinilla do Exército de Libertação Nacional (ELN). Esse grupo é o que supostamente seria marcado pela queima de um ônibus escolar em 24 de fevereiro no município de Paz de Ariporo, no departamento de Casanare.

O General Jorge Mora, Comandante VIII Divisão do Exército, disse: “Esta importante operação causa uma fratura dentro do ELN em seu comando e controle, uma vez que este líder era responsável por articular o corredor de mobilidade existente entre os departamentos de Casanare, Arauca e o país vizinho. ”

O Exército garantiu que os “Monkey Reeds” conheceram outra mulher identificada como “Paloma” ou “La Negra”, fazendo supostas acusações de extorsão. Ambos se renderam sem resistência, dizem as autoridades, que durante a operação confiscaram “uma pistola de 9 milímetros, 76 cartuchos para ela, 3 celulares, uma lente de visão noturna monocular e uma lente de campanha, além de material e documentação de interesse da inteligência militar”.

A violência teria se intensificado no departamento devido às eleições para o Senado e a Câmara dos Deputados, de fato, o ouvidor Carlos Camargo Asis disse que 3 candidatos ao Congresso, dos quais 2 eram candidatos a assentos de paz, foram atacados horas antes do início das eleições.

Nas próximas horas, espera-se que a Caravana Humanitária pela Vida chegue ao departamento de Arauca vindo de Bogotá. Os participantes procurarão se reunir com as autoridades locais e participar de um velório com as comunidades. As várias organizações nacionais e internacionais de direitos humanos e sociais, bem como representantes do Congresso da República, sustentam que a atual Caravana busca denunciar e tornar visível a crise humanitária na região, diz a agência Colômbia Informa.

No município de Tame, nas últimas horas, houve um tiroteio na saída do centro da cidade, dois homens foram atacados por assassinos, dos quais um deles morreu no local e o outro foi levado para o hospital de San Antonio. Além disso, homens armados interceptaram com uma van um motorista de táxi, que estava com dois passageiros. O motorista foi sequestrado e posteriormente morto em uma área rural de Tame.

O exército publicou um vídeo onde eles dizem que estão marcando presença na área, a fim de garantir a segurança da população civil.

