O primeiro-ministro líbio, Bashaga, proíbe qualquer decisão do governo rival

Trípoli, 22 Mar O primeiro-ministro líbio nomeado há um mês pelo Parlamento (leste), Fathi Bashagha, emitiu uma circular na terça-feira para evitar qualquer decisão emitida pelo governo rival em exercício, liderado em Trípoli por Adbelhamid Dbeibah, considerando que seu mandato legal terminou. Num documento dirigido aos chefes de municípios, instituições e empresas públicas, Bashagha afirmou que é "absolutamente proibido" implementar quaisquer medidas legais ou administrativas do Governo de Unidade Nacional (GNU), no poder desde fevereiro de 2021, bem como modificar a legislação e posições administrativas das políticas de seus conselhos. O gabinete do líder confirmou em um comunicado que membros de seu gabinete tomaram posse de edifícios do governo em Sebah, capital da região sul de Fezzan, e que continuam acordos que permitem à presidência do Conselho de Ministros se estabelecer na capital "fácil e pacificamente no próximo futuro". A Tunísia sediou na terça-feira a primeira reunião do comitê misto que deveria reunir representantes do Conselho Superior do Estado (oeste) e da Câmara dos Deputados (leste) sob os auspícios das Nações Unidas, embora apenas os membros selecionados pelo Conselho comparecessem, enquanto a ONU garante que o restante dos participantes se juntará nos próximos dias. No início de março, a chefe da Missão Especial da ONU na Líbia (UNSMIL), Stephanie Williams, propôs uma nova iniciativa para retomar o processo eleitoral através de um comitê composto por representantes de ambas as casas, a fim de chegar a um acordo sobre uma base constitucional antes de abril e realizar eleições o mais rápido possível. "Com a experiência eleitoral de dezembro de 2021 como um lembrete claro da importância de realizar eleições em uma base constitucional e jurídica sólida, eles têm uma nova oportunidade de construir sobre o trabalho já realizado e se dedicar seriamente a alcançar um consenso sobre um quadro constitucional que permitirá eleições a serem realizadas nacionais inclusivas, livres, justas e transparentes", disse Williams no discurso de abertura. Paralelamente, Dbeibah ordenou domingo a formação de um comitê nacional para redigir leis eleitorais, bem como a base constitucional e garantiu que não aceitará um acordo de poder "sob a égide do consenso", uma vez que só é alcançado por meio de eleições. Fathi Bashagha, um poderoso ex-ministro do Interior nomeado pelo Parlamento (leste) em 10 de fevereiro para liderar uma nova fase de transição, diz que assumirá pacificamente o poder em Trípoli apesar de Dbeibah se recusar a desistir de seu posto sem passar pelas urnas em 30 de junho. O processo de transição enfrenta um novo cisma no poder legislativo, como aconteceu em 2014 com o Governo de Acordo Nacional (GNA) apoiado pela ONU em Trípoli (oeste); e outro baseado na cidade de Tobruk (leste), sob a tutela do marechal Khalifa Hafter, o homem forte do país. Depois de a Comissão Eleitoral ter adiado as eleições presidenciais de 24 de dezembro apenas 48 horas após a contagem, o Parlamento considera que o mandato de Dbeibah expirou depois de não ter cumprido a sua tarefa: unificar os órgãos nacionais, manter o cessar-fogo e realizar eleições. A Líbia é um Estado falido, vítima do caos e da guerra civil, já que em 2011 a NATO contribuiu para a vitória dos vários grupos rebeldes contra o déspota Muammar al-Qaddafi, no poder há 42 anos.