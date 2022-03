O FMI espera que o efeito de uma falência russa seja limitado no resto do mundo

Washington, 22 Mar O efeito no resto do mundo de uma possível falência da economia russa seria “bastante limitado” e, portanto, esse cenário não representa um “risco sistêmico” para a economia mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI) disse terça-feira. Num discurso virtual com a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, a “número dois” da agência, Gita Gopinath, explicou que a maior parte da economia mundial não está fortemente exposta à dívida russa e que seu peso é “relativamente pequeno” de uma perspectiva global. “É claro que poderia haver alguns bancos que têm maior exposição a esses ativos e que sofreriam um impacto negativo, mas com os números que temos, (a possível falência russa) não é um risco sistêmico para a economia global”, disse Gopinath. Uma hipotética falência russa é um cenário que tem sido especulado nas últimas semanas, especialmente por causa do impacto das sanções econômicas e do colapso do rublo, mas o primeiro vice-diretor administrativo do FMI disse que, por enquanto, a Rússia tem os dólares necessários para cumprir suas dívidas. Mesmo assim, ele observou que ainda há incerteza sobre os regulamentos e a capacidade da Rússia de fazer tais pagamentos materialmente por causa das sanções que isolaram a Rússia do sistema financeiro global. Por sua vez, Georgieva insistiu na ideia expressa na semana passada de que a guerra na Ucrânia “significa fome” para a África, bem como menor crescimento e mais inflação para o resto dos países. CHEFE arco/ssa/dmt