O dissidente Ivan Márquez acusado da morte de 4 soldados colombianos em 1997

Bogotá, 22 Mar O Ministério Público colombiano acusou o líder da dissidência das FARC conhecida como "Segunda Marquetalia", Luciano Marín, vulgo "Iván Márquez", do assassinato de quatro soldados e do sequestro de mais um em eventos ocorridos no departamento de Antioquia (noroeste) em 1997 enquanto fazia parte da guerrilha. Isto foi relatado na terça-feira pelo Ministério Público, que detalhou em um comunicado que com esta decisão foi mantido um mandado de prisão contra o chefe da "Segunda Marquetalia", que era negociador-chefe da guerrilha das FARC no acordo de paz. De acordo com a investigação do Ministério Público, em 2 de julho de 1997, tropas especiais do Exército Nacional saíram em busca de dois camaradas desaparecidos na zona rural da cidade de Currulao, no município de Turbo. Quando estavam realizando esta operação, confrontaram o Bloco Noroeste das extintas FARC e lá três homens uniformizados ficaram feridos, o capitão Carlos Enrique Vidal Aponte e os soldados William Amado Suárez e Iván Ramírez Muñoz. É por isso que o enfermeiro de combate Fabio Pinedo Serna e o sargento Pedro José Guarnizo Ovalle intervieram, mas quando isso aconteceu, os guerrilheiros os sequestraram e os levaram para um acampamento. "Os três soldados feridos e o soldado de enfermagem foram mortos com objetos cortantes e tiros de rifle, disparados à queima-roupa. Por outro lado, o sargento foi sequestrado por quase seis anos", acrescentou a informação. O oficial foi resgatado em uma operação em que o Exército buscou libertar o então governador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa; o conselheiro de paz do departamento, Gilberto Echeverri Mejia, e outros membros das forças de segurança que também estavam em cativeiro. ENVOLVIMENTO DE MARQUEZ "As evidências indicam que esses eventos teriam sido ordenados pela então secretaria das FARC, da qual fazia parte o vulgo 'Iván Márquez', que também seria o coordenador das frentes que tiveram interferência em Antioquia e Caldas", explicou o Ministério Público. É por isso que o chefe da dissidência deve responder em tribunal, por linha de autoridade, pelos crimes de homicídio agravado, tentativa de homicídio de pessoa protegida e sequestro extorsivo agravado. "Ivan Márquez", bem como Hernán Darío Velásquez, vulgo "El Paisa" e outros ex-chefes das FARC, abandonaram o acordo de paz e, em 29 de agosto de 2019, anunciaram seu retorno às armas, alegando uma "traição pelo estado do acordo de paz de Havana".