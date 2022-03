“Não se trata de tlayudas e classismo”: Denise Dresser pediu o redirecionamento das críticas contra a AIFA

A jornalista, Denise Dresser, pediu “foco” nas críticas reais ao Aeroporto Internacional Felipe Angeles (AIFA) diante da polêmica decorrente da venda de tlayudas durante a inauguração, em 21 de março.

Por meio de sua conta no Twitter, a colunista se juntou à onda de críticas ao Mega Projeto Santa Lúcia, que, entre outras questões, está inacabado, não resolve a saturação do Aeroporto da Cidade do México (AICM) e apresenta irregularidades em seus contratos, ele se alistou.

Isso, depois que a notícia de uma senhora que veio vender tlayudas durante a abertura da AIFA se tornou viral nas redes sociais, o que causou várias reações de nojo em grande parte - sendo este o que o presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), governou por racista.

“Foi construído com contratos irregulares e opacos”, disse o jornalista. (Foto: captura de tela)

Durante sua conferência matinal, o presidente criticou aqueles que priorizaram a divulgação da notícia da venda de tlayudas sobre a posse perse de Felipe Ángeles, observando que isso refletia o “racismo e classismo” do lado conservador.

“A nota principal era que uma senhora estava vendendo tlayudas com um desprezo que o México, as culturas do nosso país pouco conhecem”, disse ela em sua manhã deste dia 22 de março.

Para demonstrar seu argumento, o Chefe do Executivo projetou um tweet no qual a jornalista, Azucena Uresti, documentou o fato: “Faz parte da ignorância da grandeza cultural do México e de se sentir superior aos outros “, respondeu depois de ler a publicação.

Desta forma, o anfitrião Milenio respondeu à acusação do Tabasqueño: através de sua conta pessoal, Uresti assegurou que a publicação feita sobre a venda de tlayudas foi feita sem qualificações ou julgamentos e com o único propósito de relatar.

O presidente lançou acusações contra Uresti desde suas palestras matinais. (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

“Uma senhora vazou para o saguão de desembarque da AIFA e começou a vender tlayudas para passageiros no terminal. Devido à falta de lojas que vendem alimentos, longas filas foram formadas”, diz o tuíte publicado em 21 de março.

Com isso, já existem três ocasiões em que o jornalista foi alvo de acusações de López Obrador, a primeira foi a de 09 de março, quando a criticou por supostamente defender grupos de interesse adquiridos após a divulgação de um relatório sobre a marcha 8M no CDMX.

Enquanto isso, um dia depois (10 de março), AMLO a mencionou novamente do pódio do Palácio Nacional, afirmando que ela teria recebido um emprego oferta da mídia Latinus, para a qual o jornalista e crítico fervoroso da administração, Carlos Loret de Mola, colabora.

Por esse motivo, em 22 de março, Azucena Uresti aproveitou sua publicação para lembrar Andrés Manuel que ele ainda precisa apresentar as evidências da tríade de acusações emitidas contra ele.

