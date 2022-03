Na Nicarágua há uma oposição “política contra toda liderança”, de acordo com a ONG

Manágua, 22 Mar As sentenças entre 8 e 13 anos de prisão contra 7 líderes da oposição que queriam competir pela presidência com o governante Daniel Ortega nas eleições de novembro passado na Nicarágua mostram uma alternativa “política contra toda liderança”, o observatório Open Urns disse Terça. “A confissão de culpa contra os sete rivais que pretendiam confrontar Ortega e (Rosário) Murillo é a consumação da perseguição política e da acusação contra qualquer liderança ou força da oposição que aspirasse a disputar o poder através do voto”, disse Urnas Abiertas, órgão independente, em comunicado. Os sete políticos que anunciaram as intenções de serem candidatos à presidência da oposição e que foram condenados são Arturo Cruz (9 anos), Cristina Chamorro Barrios (8 anos), Felix Maradiaga (13), Juan Sebastián Chamorro (13), Medardo Mairena (13), Miguel Mora (13 anos) e Noel Vidaurre (9 anos). Os opositores nicaraguenses foram condenados por crimes considerados traição ou lavagem de dinheiro, embora, segundo agências humanitárias, não os tenham cometido. Alguns deles também terão que pagar multas milionárias, enquanto outros não poderão ocupar cargos eleitos popularmente, mesmo depois de terem pago suas sentenças. “São sentenças nulas e sem efeito, são inocentes, exigimos libertação imediata”, disse o Centro Nicaraguense de Direitos Humanos (Cenidh), que acompanhou os casos. O último a ser condenado foi Chamorro Barrios, filha da ex-presidente Violeta Barrios de Chamorro, que surpreendentemente derrotou Ortega nas eleições de 1990. ELES MARCAM OS JULGAMENTOS COMO NULOS E SEM EFEITO “Exigimos a cessação dessas condenações e julgamentos inválidos que ocorrem porque o país está enfrentando uma ditadura que viola os direitos humanos de pessoas que pensam de forma diferente”, destacou em comunicado a ONG Human Rights Collective Nicaragua Nunca Más, sediada na Costa Rica. Urnas Abiertas detectou pelo menos sete irregularidades nos julgamentos contra ex-candidatos presidenciais nicaraguenses pela oposição, entre as quais destacou “prisões arbitrárias sem controle judicial adequado”, e “buscas sem ordem judicial e sem emissão de registro de ocupação de propriedade”. Também a “prorrogação da prisão preventiva superior a 90 dias”, em alguns casos até nove meses, “julgamentos com processos judiciais e provas infundadas”, “violação da presunção de inocência” ou “incumprimento e rejeição de remédios para exibição pessoal”. Sublinhou ainda a “proibição dos detidos de se comunicarem com os seus advogados antes ou durante o julgamento”, a “violação de audiências públicas”, e o “direito de serem julgados por juízes imparciais”. A prisão de opositores antes das eleições de 7 de novembro influenciou 81,5% dos eleitores a se absterem de ir às urnas no dia da eleição, de acordo com as urnas abertas, um número não aceito pelas autoridades nicaraguenses. Nessas eleições, o líder sandinista foi reeleito para seu quinto mandato, quarto consecutivo e segundo junto com sua esposa, Rosario Murillo, como vice-presidente, diante da rejeição do grosso da comunidade internacional, incluindo a Organização dos Estados Americanos (OEA). De acordo com as urnas abertas, 81,5% dos nicaraguenses se abstiveram de votar. O presidente nicaraguense classificou os oponentes presos e julgados como “traidores da pátria”, “criminosos” e “filhos da mãe dos imperialistas ianques”. CHEFE wpr/lfp/av/lll