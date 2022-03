Miley Cyrus: “Bogotá, mi ‘show’ favorito”

Um dos shows mais esperados para este primeiro semestre do ano foi justamente o de Miley Cyrus. A cantora de 29 anos tem viajado por alguns países da América do Sul, onde incluiu Argentina, Chile e Brasil com sua participação no Lollapalooza nesses países, perdendo o do Brasil.

Enquanto isso, o Paraguai fechará sua passagem por essas terras em 23 de março com o Festival Assunção. No entanto, quando se trata de sua apresentação em Bogotá, na Colômbia, a atriz também passou por um momento embaraçoso por causa da altura da cidade.

Cyrus teve que parar o show por um momento quando teve a sensação de que queria vomitar. No entanto, os participantes entenderam a situação e a música continuou com o melhor de sua coreografia e encenação, como é característico da cantora.

Nas redes sociais, os participantes e fãs do cantor ficaram felizes com o evento que recebeu cerca de 15.000 pessoas na Movistar Arena. Lá eles mostraram algumas roupas que geralmente fazem parte dos seguidores de Miley, mesmo antes do show que ela tuitou:

É claro que seus seguidores não resistiram em responder a ele e enviaram suas fotos com as roupas que usariam no show do Cyrus. Alguns deles estavam do lado de fora do hotel onde o pop star se hospedou e durante toda a noite eles estavam cantando algumas de suas músicas, algo que o deixou feliz, apesar de interromper o sono.

Durante o show, Miley Cyrus foi vista vestindo uma roupa preta de uma peça com alguns buracos que mostravam sua pele em partes. Ele também usava grandes óculos escuros.

Entre as músicas que apresentou para o público colombiano estavam Fly on the wall, 23, Wrecking Ball, We Can't Stop, The Climb, Party in the USA e Angels Like You, uma das músicas mais esperadas pelo público do café.

O público colombiano conseguiu cativar Miley Cyrus a ponto de reconhecer durante o show que o concerto dado em Bogotá era o seu favorito, o que deixou o público louco, como pode ser visto neste vídeo.

Cyrus deixou grandes sentimentos entre seus fãs que já estão esperando por seu retorno em uma próxima ocasião e espero que não tão longe quanto aconteceu desta vez, já que a americana não anda em solo colombiano há 11 anos.

Talvez com a grande recepção que seus seguidores lhe deram nesta parte do mundo, ele estivesse querendo mais. No entanto, o país está se tornando cada vez mais um lugar obrigatório para vários dos artistas e bandas mais importantes do mundo, independentemente do gênero.

Isso acaba sendo uma pausa para a indústria cultural que hoje em dia teve um grande golpe com o novo adiamento de um dos festivais mais importantes e massivos do país, como o Jamming Festival. Este foi o último minuto em que os participantes já estavam começando a chegar à cidade de Ibagué, onde o evento de 3 dias estava programado.





