López Obrador lamenta que os EUA aloquem mais dinheiro para a Ucrânia do que para a migração

Cidade do México, 22 Mar O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, lamentou na terça-feira que os Estados Unidos estão alocando mais recursos - e mais rapidamente - para a guerra na Ucrânia do que para promover o desenvolvimento para resolver a crise migratória na região. “O que queremos é que seja investido. Eles acabaram de autorizar recursos para a Ucrânia, e tudo bem, porque é a política deles de proteger a Ucrânia, eles decidiram isso. Mas acho que o Congresso aprovou em dois dias, e o apoio aos irmãos centro-americanos já dura quatro anos, e não está aprovado”, disse o presidente na coletiva de imprensa do Palácio Nacional. López Obrador foi questionado sobre a recente visita do secretário de Segurança Interna dos EUA, Alejandro Mayorkas, que coincidiu com a prisão de um traficante em Nuevo Laredo, no norte do México. Ele garantiu que tudo voltou ao “normal” neste município fronteiriço, que sofreu durante o dia da prisão de confrontos entre as autoridades e o crime organizado. Ele disse que, durante a reunião, a questão da migração foi discutida principalmente. E foi insistido que eles deveriam “investir e ter que apoiar em El Salvador, em Honduras, na Guatemala”, acrescentou o presidente. “Não foi possível obter uma resposta favorável”, disse o presidente, convencido de que esse apoio ajudaria a “moderar o fenômeno da migração”. Ele ressaltou que o México já está ajudando com os programas Sembrando Vida, de reflorestamento; e com a Juventude Construindo o Futuro, de aprendizes e bolsas de estudo, mas “é claro que não temos recursos suficientes”. “É disso que estamos falando (com Mayorkas) e não só há trabalho, mas também que eles têm a possibilidade de obter vistos de trabalho, ordenar o fluxo migratório e mudar a política”, acrescentou o presidente. Ele desejava que milhões de mexicanos que trabalham e moram nos Estados Unidos também fossem regularizados. “Por que os recursos não são aprovados para a América Central? O que foi aprovado para a Ucrânia foi uma quantidade muito maior do que o necessário para apoiar os pobres dos países da América Central e do Caribe”, insistiu. Ele acrescentou: “A relação é muito boa, mas há muita burocracia, também lá. Esse elefante é maior e mais reumático que o nosso.” Em 13 de março, o Senado dos Estados Unidos aprovou um grande pacote de gastos de US $1,5 trilhão que inclui US $13,6 bilhões em ajuda à Ucrânia, fundos contra a violência de gênero e uma provisão para evitar a paralisia do governo. O presidente do México também foi questionado sobre o possível apoio do Congresso dos EUA de cerca de US $158 milhões ao México. “Não tenho informações oficiais sobre esse caso. E não queremos ajudar os militares”, disse o presidente. Os combates entre russos e ucranianos continuam no vigésimo sétimo dia desde o início das hostilidades e, além de milhares de mortes de ambos os lados, a crise já totaliza mais de três milhões de refugiados. CHEFE mqb/ppc/lll (foto) (vídeo)