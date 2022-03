Longas filas e postos de gasolina vazios: falta de combustível em Havana

Havana, 22 Mar Havana e outros municípios cubanos estão enfrentando problemas crescentes de escassez de combustível, com filas de várias horas em muitos centros de serviço (postos de gasolina) e distribuidores vazios por dias. A capital cubana acordou com filas que serpenteavam por três e quatro quarteirões, centenas de metros, dos estabelecimentos da Servicupet, rede estatal de postos de gasolina, e motoristas que esperaram até oito horas para reabastecer o tanque. As fileiras em Havana e seus arredores começaram a crescer no domingo, depois que foi publicado no jornal regional oficial Girón que a partir daquele dia o combustível estava sendo racionado na província de Matanzas. “Para venda em tanques, autorizaremos até 10 litros de gasolina e 20 litros de diesel. No caso de você jogá-lo diretamente no tanque do carro, seriam 20 litros de gasolina e diesel até 40”, explicou o coordenador de programas e objetivos do Governo de Matanzas, Geobel Quintero Hernández. O que na manhã de domingo eram filas de uma dúzia de veículos, nesta terça-feira já eram filas de dezenas de carros. Vários motoristas explicaram à Efe que estavam esperando horas para poderem reabastecer. No centro de serviços da quinta avenida e Calle 112, no município de Playa, em Havana, eles foram abastecidos esta manhã pela primeira vez em cinco dias, de acordo com depoimentos coletados pela Efe. Rodrigo, motorista profissional, foi levantado da cama por um amigo às 4 da manhã para avisá-lo. Pouco depois, esperei na fila, que só terminou depois das 11 da manhã. À frente, eu tinha um bom punhado de motoristas que ficaram de guarda desde o dia anterior. Por trás disso, havia uma linha interminável de veículos, muitos dos quais temiam que não houvesse combustível para eles. “Eles só deixam 40 litros por carro serem colocados. E 20 nos porrones (carafas)”, explica esse motorista, que diz que tomou “café da manhã” quando saiu de casa e que levou o motorista à sua frente, que era idoso, para dentro de seu veículo. A espera durou tanto tempo que “alguns deles foram jogados fora pelo carro no final” e outros tiveram que fugir por alguns minutos para poderem ir ao banheiro, chegando a arranjos para não perder o turno. Rodrigo conta que houve até momentos de tensão, porque aqueles que estavam com armadilhas ficaram em uma fila separada e não precisaram esperar tanto quanto os carros. Então, alguns motoristas dos últimos lugares na fila foram buscar idiotas para evitar a espera. “No final, a polícia teve que vir”, diz Rodrigo. PROBLEMAS DE DISTRIBUIÇÃO Quintero argumentou que, pelo menos no caso da província de Matanzas, a situação não se deve a um problema de escassez, mas a falhas temporárias no sistema de distribuição de combustível. Ele afirmou que a Transcupet, empresa estatal de fornecimento de combustível, trabalha atualmente com apenas 62% de seus navios-tanque. O resto, entende-se, está fora de ordem. A Agência Efe pediu ao Governo cubano uma explicação sobre esta situação, a fim de conhecer suas causas e alcance, mas até agora não obteve resposta. A mídia nacional oficial, por sua vez, não informou sobre isso até agora. O problema da escassez de combustível também parece estar afetando rapidamente outros setores interdependentes, como serviços de táxi e transporte público em Havana. Alguns usuários dizem que a frequência de ônibus (ônibus urbanos) na capital, que já estava em situação precária e criticada pelas avarias, diminuiu nos últimos dias, e a maioria viaja cheia.