Libertado jornalista ucraniano que estava nas mãos da segurança russa

Lviv (Ucrânia), 22 Mar A jornalista ucraniana Viktoria Roshchina, da mídia digital Hromadske, que estava prisioneira nas mãos dos serviços de segurança russos desde 15 de março, foi libertada após gravar um vídeo em que afirma que as forças russas salvaram sua vida, a mídia relatado. “Em 21 de março, os ocupantes libertaram a jornalista de Hromadske Victoria Roshchina do cativeiro. Ele está agora no território controlado pelo governo ucraniano e está a caminho de Zaporiyia, onde se reunirá com seus parentes.” Há algumas horas, a mídia pró-russa e os canais do Telegram começaram a transmitir um vídeo em que a jornalista rejeita qualquer reclamação contra seus captores e diz que os russos salvaram sua vida. De acordo com essa mídia, o vídeo era a condição para sua libertação e Roschina o gravou sob pressão. A jornalista foi detida pelos serviços de segurança russos ao retornar da cobertura dos efeitos da invasão russa da Ucrânia na cidade oriental de Energodar. Hromadske havia relatado o desaparecimento de seu jornalista, que estava trabalhando nas áreas leste e sul do conflito após o início da ofensiva russa, observando que provavelmente estava nas mãos do FSB, os serviços de segurança russos. CHEFE ijm-vh/psh