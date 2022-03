Lagarde vê um aumento na troca de rublos para ativos criptográficos após a guerra

Frankfurt (Alemanha), 22 Mar A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse hoje que desde o início da guerra na Ucrânia a troca de rublos por ativos criptográficos aumentou para evitar as sanções impostas à Rússia. Na Conferência de Inovação de 2022 organizada pelo Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), Lagarde afirmou que a quantidade de rublos trocados em ativos criptográficos está no “nível mais alto desde maio de 2021". Lagarde considerou que os ativos criptográficos são uma ameaça e foram uma ameaça no passado porque transações duvidosas e criminosas foram realizadas com eles. Eles agora estão sendo usados para evitar as sanções impostas à Rússia por sua invasão da Ucrânia, de acordo com o presidente do BCE. Lagarde disse ainda que observam que refugiados ucranianos chegam à Eslováquia, Hungria, Polônia e outros países carregados de sacolas cheias de notas de hryvnia, que não podem trocar rapidamente em euros ou outras moedas europeias porque a moeda ucraniana não está mais listada no mercado de câmbio. e não há taxa de câmbio de referência. Isso é, segundo Lagarde, um sinal da confiança que a população em geral ainda tem em dinheiro. Quase 3,5 milhões de cidadãos ucranianos, principalmente mulheres, crianças e idosos, deixaram seu país como resultado da invasão russa, de acordo com dados da Agência das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). Muitos cruzam fronteiras com suas economias, mas não podem pagar suas necessidades fundamentais porque não podem trocá-las em euros ou em outras moedas europeias porque a taxa de câmbio que lhes foi oferecida é muito alta ou porque comissões impressionantes lhes são impostas. É por isso que a União Europeia e o BCE estão tentando encontrar uma maneira de trocar dinheiro, estabelecendo um mecanismo de câmbio que os bancos e as casas de câmbio aceitam. O jornal “Financial Times” noticia hoje que a Comissão Europeia está a discutir com o BCE a criação de uma facilidade que permitirá aos ucranianos trocar parte das suas poupanças em hryvnia por euros, o que exige garantias dos países da UE para cobrir possíveis perdas no valor do ucraniano moeda. Lagarde saudou a proposta do presidente dos EUA, Joe Biden, de estudar a possibilidade de lançar um dólar digital. Biden ordenou recentemente que seu governo avaliasse a criação de uma moeda digital norte-americana, apoiada pelo Federal Reserve (Fed, banco central do país). CHEFE aia/sim