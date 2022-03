La Liendra revelou se ela realmente sente falta da ex-namorada Luisa Castro

La Liendra está atualmente passando por seu primeiro ano de história romântica com Dani Duke, no entanto, antes de seu namoro com o referido criador de conteúdo, a também influenciadora saiu com outra colega: Luisa Castro. No entanto, em meados de 2020, sua história de amor levou a um ponto final. Embora tenha chovido muito desde a separação, visto que são figuras públicas e sua alta popularidade nas mídias sociais e influenciadores, não faltam aqueles momentos em que Luisa e Liendra são questionadas uma sobre a outra.

E, recentemente, aconteceu de novo, mas como parte de um desafio realizado por Mauricio Gómez (primeiro nome do influenciador) para sua conta no Instagram. Para explicar melhor, a paisa e seu amigo, Maxiolly (que trabalha como cantor urbano), se propuseram a desafiar um ao outro, sendo um deles responder “perguntas incômodas e pesadas”. Dessa forma, o reggaeton fez ao influenciador a pergunta: “O que você sente falta da Luisa?”.

Imediatamente, por causa dos gestos de La Liendra, a pergunta era, de fato, desconfortável, mas ele ainda respondeu: “Não sinto falta dela”, mas Maxiolly não ficou satisfeito com a resposta e repetiu a pergunta, então o criador do conteúdo afirmou com mais força: “Nada! Estou cheio da mulher que tenho agora! Não estou no passado, estou no presente.” Mas o desafio não terminou aí, já que o cantor urbano insistiu com sua pergunta. “Nada! então eu minto então?... Mas eu não perco nada!” , foram as últimas palavras de La Liendra sobre o assunto em questão.

Por outro lado, sobre seu relacionamento romântico com Dani Duke, La Liendra sempre percebeu o quão satisfeita ela estava com o namoro. Juntos, eles compartilharam uma grande variedade de conteúdo para suas respectivas redes sociais, como suas viagens, os eventos em que participaram e também responderam, como casal, a várias perguntas de seus fãs. Por exemplo, em fevereiro passado eles receberam, via Instagram, uma pergunta focada em se eles iriam morar juntos.

“Estamos por aí há um ano, em 18 de janeiro temos um ano e quando vocês planejam morar juntos? Ainda não temos planos de morar juntos, pois estamos indo muito bem assim”, disse Duke na época.

E, agora que o tema de seu aniversário é mencionado, como um presente para completar seu primeiro ano como noiva e noivo, La Liendra deu a seu parceiro uma carteira Chanel que não custou nem cinco, nem dez, nem quinze milhões de pesos, o valor foi de 32 milhões. A peça foi descrita pelo criador do conteúdo como “uma joia”. Vale lembrar que, Dani Duke já percebeu em várias ocasiões seu gosto por bolsas e carteiras, na verdade, ele as coleta independentemente do custo. Em relação a essa nova bolsa Chanel, a paisa fez um vídeo para mostrá-la em detalhes.





