Inflação: os preços no atacado aumentaram 4,7% em fevereiro e aumentam a pressão para os varejistas

O índice de preços de atacado marcou um aumento de 4,7% em fevereiro, enquanto o custo de construção aumentou naquele mês em 3,7%, conforme relatado terça-feira pelo Indec. Os preços dos insumos geralmente funcionam como uma antecipação do que acontecerá com o índice geral de preços, em meio a uma aceleração nos valores dos alimentos que preocupam o governo.

O IPIM, que mede a variação dos preços no atacado, registrou a mesma taxa de progresso que o IPC conhecido na semana passada. Esse salto de 4,7% em termos gerais foi acompanhado, no IPC geral, por um aumento de 7,5% nos alimentos.

O índice atacadista marcou os principais aumentos nas peças de vestuário de fevereiro feitas de materiais têxteis (14,4%), eletricidade (10,9%), produtos agrícolas (9,3%) e derivados refinados de petróleo (8,7%), entre outros. Os dois últimos mostram, portanto, que já havia uma tendência de aumento dos preços dos insumos em fevereiro devido ao aumento dos preços internacionais de alimentos e energia.

Em termos internacionais, alguns insumos quase 90%, como é o caso de Outros meios de transporte, seguido por Madeira e produtos de madeira, exceto mobiliário (74,4%), Produtos da pesca (70,5%), Vestuário têxtil (67%), Impressões e reprodução de gravações (61%), Energia Elétrica (60%), Produtos minerais não metálicos (57 ,2%) e Veículos automotores, carrocerias e peças de reposição (55,7%), entre outros.

Enquanto isso, o custo da construção acelerou 3,7% em fevereiro na Grande Buenos Aires. Esse resultado surge como resultado do aumento de 3,5% no capítulo Materiais, 4% no capítulo Trabalho e 3,5% na seção Despesas Gerais. Nos últimos doze meses, esse índice aumentou 47,2 por cento.

O Indec informou há uma semana que a inflação acelerou novamente em fevereiro e atingiu 4,7%. Dessa forma, acumulou uma variação de 52,3% nos últimos doze meses. Os alimentos mais uma vez tiveram um papel significativo na inflação de fevereiro, uma vez que aumentou 7,5%.

