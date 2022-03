Gonzalo Ketelhohn é o novo presidente da BritCham Argentina

A BritCham Argentina anunciou que Gonzalo Ketelhohn foi nomeado presidente da entidade , que está no país há mais de 100 anos - foi fundada em 1913 como uma continuação do British Traders 'Show criado em 1810 - e tem mais de 80 membros. Seu papel é promover o investimento e o comércio entre a Argentina e o Reino Unido.

Ketelhohn tem uma vasta experiência na liderança de organizações e equipes, desenvolvendo canais de vendas, reestruturação e formação de equipes, adquiridos principalmente nos mercados de seguros e serviços financeiros, bem como nos setores de TI, comunicações e entretenimento.

Gonzalo Ketelhohn é bacharel em Administração de Empresas e Contador Público Nacional pela Universidad Católica Argentina, e possui um Programa de Desenvolvimento de Gestão pelo IAE e outro em Negócios Digitais (UDESA/Minders).

Atualmente, atua como Diretor de Vendas e Marketing da Willis Towers Watson Argentina, onde também é membro do Conselho de Administração. Até sua recente nomeação como presidente da BritCham, ele ocupou a vice-presidência da instituição.

Ketelhohn será acompanhado por Patricia Bindi (HSBC), vice-presidente; Javier Vinokurov (BP), 2º vice-presidente; Javier Magnasco (Beccar Varela), secretário; María Celina Cartamil (SMS). Tesoureiro; e Javier Etcheverry Boneo (Marval, O'Farrell & Mairal) como tesoureiro.

Os maiores investidores britânicos na Argentina são membros da Câmara, assim como inúmeras empresas locais, PMEs e parceiros independentes baseados no país e no exterior.

A BritCham faz parte da rede de Câmaras de Comércio Britânicas na América Latina e no Caribe (BRITLAC), BCC-British Chambers of Commerce, Union of Foreign and Binational Chambers of Commerce (UCCEB) e Business Convergence Forum (FCE). Também desenvolve uma política ativa de relações com instituições em ambos os países, como a ICC UK-International Chamber of Commerce UK, ICC Argentina, BACC-British Argentine Chamber of Commerce e Canning House, entre outros.