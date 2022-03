Filhas de um deputado sandinista sancionado pelos EUA deixam postos diplomáticos

Manágua, 22 Mar As filhas gêmeas do deputado sandinista Walmaro Antonio Gutiérrez Mercado, sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, renunciaram aos cargos diplomáticos na Nicarágua, informou o jornal oficial La Gaceta na terça-feira. Por meio de um acordo ministerial, o ministro das Relações Exteriores da Nicarágua, Denis Moncada, aceitou a renúncia de María Michelle Gutiérrez Gaitan como conselheira na Missão Permanente da República da Nicarágua junto à Organização das Nações Unidas (OEA), com sede em Nova York. Moncada também aceitou a renúncia de María Fernanda Gutiérrez Gaitan como conselheira com funções consulares na Embaixada da República da Nicarágua junto à Confederação Suíça. As irmãs gêmeas foram nomeadas pelo governo do presidente Daniel Ortega para esses cargos diplomáticos em 22 de janeiro de 2020. As autoridades não explicaram os motivos da renúncia das irmãs Gutiérrez Gaitan, nem quem a substituirá. OS EUA PROIBIRAM O LEGISLADOR DE ENTRAR A renúncia ocorre 12 dias depois que o governo dos Estados Unidos incluiu nove altos funcionários nicaraguenses em uma lista que proíbe a entrada em seu território de pessoas que considera corruptas ou antidemocráticas, incluindo o legislador Gutiérrez Mercado. De acordo com os EUA, Gutiérrez Mercado, juntamente com o presidente da Assembleia Nacional, Gustavo Porras, e o legislador Wilfredo Navarro, foram incluídos na lista dos EUA por dar ao governo Ortega “as ferramentas” para realizar seu “ataque à democracia”. Em 21 de dezembro de 2020, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o legislador sandinista por ajudar o Executivo Ortega a “minar a democracia” na Nicarágua. O Tesouro observou que Gutiérrez Mercado, que como parlamentar é presidente da Comissão de Produção, Economia e Orçamento da Assembleia Nacional, defendeu publicamente a controversa Lei de Regulamentação de Agentes Estrangeiros, que afirma que certos indivíduos e entidades que recebem fundos do exterior devem registrar e relatar detalhadamente ao Ministério do Interior. Como resultado dessa medida, todos os ativos e interesses nos ativos do legislador que estão nos Estados Unidos ou na posse ou controle de pessoas dos EUA são bloqueados e devem ser relatados ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro. Além disso, qualquer entidade que seja detida, direta ou indiretamente, por 50% ou mais das pessoas afetadas também é bloqueada. Gutiérrez Mercado é deputado pela Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) desde 1997 e está atualmente em seu sexto mandato legislativo consecutivo de cinco anos. Na Nicarágua, as manifestações contra as reformas da previdência social eclodiram em 18 de abril de 2018, que se transformaram em um movimento de protesto contra Ortega, que por vários meses deixou 355 mortos, de acordo com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). A crise política e social piorou após as polêmicas eleições gerais de 7 de novembro, nas quais Daniel Ortega foi reeleito para um quinto mandato, quarto consecutivo e segundo com sua esposa, Rosario Murillo, como vice-presidente, com seus principais candidatos na prisão.