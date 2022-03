Fernández admite discrepâncias com CFK e pede unidade

BUENOS AIRES (AP) — O presidente argentino Alberto Fernández reconheceu nesta terça-feira suas discrepâncias com a vice-presidente Cristina Fernández de Kirchner, que colocaram a coalizão governista à beira da fratura, e pediu a unidade do partido no poder para impedir que a centro-direita retorne ao poder em 2023.

“É claro que não temos olhares semelhantes”, disse Fernández em entrevista à El Destape Radio sobre suas diferenças com o vice-presidente e ex-presidente (2007-2015), que se tornaram mais agudas recentemente a ponto de ambos não se falarem, segundo a porta-voz presidencial.

Os atritos entre o líder peronista e seu parceiro no poder foram mais evidentes do que nunca durante a votação da lei que permitiu ao Executivo implementar o acordo alcançado com o Fundo Monetário Internacional para refinanciar uma dívida de cerca de US$ 45 bilhões tomada pela Argentina durante o mandato do primeiro presidente conservador Mauricio Macri (2015-2019).

O vice-presidente, referência para uma corrente de centro-esquerda dentro do peronismo que rejeita o FMI e suas políticas de ajuste, discordou dos termos em que o pacto foi negociado.

A lei foi aprovada pelo Senado na semana passada e durante a votação Fernández de Kirchner, chefe da câmara alta, esteve ausente como forma de expressar sua desaprovação. Tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, os legisladores que responderam ao vice-presidente votaram contra o acordo.

O presidente indicou que ouve e respeita aqueles que “não acompanham” suas decisões e que, apesar dessas discrepâncias, não será ele quem causará a ruptura da aliança governamental. Mas, ao mesmo tempo, justificou sua autoridade afirmando que ele é o presidente e aquele que “tem que tomar as decisões” e “não se pode ter uma presidência colegiada”.

“O que eu acho é que não podemos fazer é nos dar ao luxo de fazer, por qualquer causa, seja narcisismo, egoísmo, política, desunir”, acrescentou Fernández.

O presidente admitiu que não tem problema em se sentar para concordar com o vice-presidente e seu filho o deputado Máximo Kirchner, líder de uma corrente que é muito crítica ao governo, e ressaltou que a unidade da Frente de Todos no poder que chegou ao poder no final de 2019 é necessária para evitar o retorno da aliança de oposição que ele tem entre aqueles que se referem ao ex-presidente Macri.

O distanciamento entre Fernández e Fernández de Kirchner foi exposto quando um funcionário do governo disse dias atrás que a vice-presidente não respondeu às mensagens enviadas a ela por seu parceiro no poder em solidariedade ao ataque ao seu gabinete em 10 de março nas mãos de manifestantes repudiando o acordo com o FMI.

Durante o tratamento na câmara baixa, vários manifestantes quebraram as janelas do gabinete do vice-presidente com pedras, causando danos ao interior. Fernández de Kirchner lamentou ter sido vítima do ataque em vista de sua postura crítica em relação ao FMI e afirmou que ele foi planejado, sem apontar para ninguém em particular.

O presidente também se defendeu das críticas de um grupo de intelectuais sobre a “moderação” em sua gestão, quando se perguntou o que teria acontecido se não concordasse com o FMI e a Argentina incorresse em uma cessação dos pagamentos. “Ele não era moderado, era revolucionário mas feriu 45 milhões de argentinos”, disse Fernández.